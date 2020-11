رسميا.. اتهام ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس

وجه الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وتقدم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرالد نادلر للمجلس بمذكرة تتضمن الاتهامين، وذلك على خلفية ما أصبح يعرف بفضيحة أوكرانيا.

وقال نادلر لدى الإعلان عن الاتهامين: "هناك شيء واضح، ألا وهو أنه ليس هناك شخص فوق القانون، حتى ولو كان الرئيس نفسه".

وأضاف نادلر "رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد، فإنه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديموقراطيتنا للخطر ويشكل تهديدا لأمننا القومي".

وأوضح نادلر أن اللجنة القضائية ستجتمع في وقت لاحق من الأسبوع للنظر في المواد المتعلقة بعزل الرئيس.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة التي يقودها الديموقراطيون بالموافقة على المواد وإحالتها على مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس والمشرف على التحقيقات إن "سوء استخدام ترمب المستمر للسلطة" لم يترك للديموقراطيين أي خيار.

وأضاف شيف أن "الدليل على سلوك الرئيس مؤكد، لا شك في ذلك".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل.

ومن شبه المؤكد أن يصوت المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والتي من المرجح أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل.

رد ترمب

من جانبه، ندد ترمب باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله قائلا إنها "تثير السخرية".

وكتب ترمب على موقع تويتر إن رئيس اللجنة القضائية جيري "نادلر قال للتو إنني ضغطت على أوكرانيا للتدخل في انتخابات 2020، إنه يعلم إن هذا غير صحيح".

وأضاف ترمب "الرئيس الأوكراني ووزير خارجيته قالا عدة مرات بأنه (لم يكن هناك أي ضغط)، نادلر والديمقراطيون يعلمون ذلك، ولكنهم يرفضون الاعتراف به".

ووصف ترمب خطوة الحزب الديمقراطي بأنها "حملة مطاردة شعواء" بحقه، واتهم آدم شيف رئيس لحنة الاستخبارات في المجلس بأنه "سياسي فاسد تماما، اختلق رواية وقرأها على الكونغرس قائلا إنها صادرة عني (ترمب)".

وقال ترمب إن شيف كان محرجا للغاية عندما تم الكشف عن حقيقة الأمر، ولكن "لم يحدث أي شيء لارتكابه هذا الخداع".

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019