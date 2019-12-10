بومبيو يثير مع شكري قضية معتقل أمريكي في مصر

أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين مع نظيره المصري سامح شكري قضية مواطن أمريكي مسجون في مصر منذ ست سنوات.

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وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن بومبيو أثار مسألة حقوق الإنسان خلال مناقشته مع شكري "الشراكة الاستراتيجية القوية" مع مصر.

وأعرب بومبيو وفق البيان عن "مخاوف تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الانسان وأمريكيين محتجزين في مصر بمن فيهم مصطفى قاسم".

وقاسم مصري في الأصل اعتقل عام 2013 خلال زيارته القاهرة في الوقت الذي كانت السلطات تشن فيه حملة على متظاهرين.

ونفى قاسم انضمامه الى المظاهرات وقال إنه جاء الى مصر من نيويورك لزيارة زوجته وطفليه وكان حينذاك في الخارج لشراء حاجيات.

وحكم على قاسم العام الماضي مع مئات المتهمين في محاكمة جماعية بالسجن 15 عاما بجرم محاولة قلب النظام، وفق محاميه.

المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم