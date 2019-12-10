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بومبيو يثير مع شكري قضية معتقل أمريكي في مصر

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يمين) ووزير الخارجية المصري سامح شكري
10/12/2019

أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين مع نظيره المصري سامح شكري قضية مواطن أمريكي مسجون في مصر منذ ست سنوات.

التفاصيل
  • وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن بومبيو أثار مسألة حقوق الإنسان خلال مناقشته مع شكري "الشراكة الاستراتيجية القوية" مع مصر.
  • وأعرب بومبيو وفق البيان عن "مخاوف تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الانسان وأمريكيين محتجزين في مصر بمن فيهم مصطفى قاسم".
  • وقاسم مصري في الأصل اعتقل عام 2013 خلال زيارته القاهرة في الوقت الذي كانت السلطات تشن فيه حملة على متظاهرين.    
  • ونفى قاسم انضمامه الى المظاهرات وقال إنه جاء الى مصر من نيويورك لزيارة زوجته وطفليه وكان حينذاك في الخارج لشراء حاجيات.      
  • وحكم على قاسم العام الماضي مع مئات المتهمين في محاكمة جماعية بالسجن 15 عاما بجرم محاولة قلب النظام، وفق محاميه.
المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم
  • ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علاقة دافئة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
  • لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن السيسي يكبح الحريات، وتضع لجنة حماية الصحفيين مصر في المرتبة الثالثة بالنسبة إلى سجن العاملين في الصحافة.
  • ودعا بومبيو الشهر الماضي مصر بشكل علني إلى "احترام حرية الصحافة وإطلاق سراح الصحفيين" بعد مداهمة مقر موقع "مدى مصر" والطلب من العاملين فيه تسليم هواتفهم وحواسيبهم.
  • ويزور شكري واشنطن لإجراء محادثات حول قضية سد النهضة الذي بنته أثيوبيا على النيل الأزرق.
  • وطلب السيسي وساطة ترمب خوفا من أن يتسبب السد الضخم في خفض حصة مصر من نهر النيل الذي يؤمن لها 90 في المئة من مياه الشرب .
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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