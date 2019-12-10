بومبيو يثير مع شكري قضية معتقل أمريكي في مصر

أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين مع نظيره المصري سامح شكري قضية مواطن أمريكي مسجون في مصر منذ ست سنوات.
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- وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن بومبيو أثار مسألة حقوق الإنسان خلال مناقشته مع شكري "الشراكة الاستراتيجية القوية" مع مصر.
- وأعرب بومبيو وفق البيان عن "مخاوف تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الانسان وأمريكيين محتجزين في مصر بمن فيهم مصطفى قاسم".
- وقاسم مصري في الأصل اعتقل عام 2013 خلال زيارته القاهرة في الوقت الذي كانت السلطات تشن فيه حملة على متظاهرين.
- ونفى قاسم انضمامه الى المظاهرات وقال إنه جاء الى مصر من نيويورك لزيارة زوجته وطفليه وكان حينذاك في الخارج لشراء حاجيات.
- وحكم على قاسم العام الماضي مع مئات المتهمين في محاكمة جماعية بالسجن 15 عاما بجرم محاولة قلب النظام، وفق محاميه.
- ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علاقة دافئة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
- لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن السيسي يكبح الحريات، وتضع لجنة حماية الصحفيين مصر في المرتبة الثالثة بالنسبة إلى سجن العاملين في الصحافة.
- ودعا بومبيو الشهر الماضي مصر بشكل علني إلى "احترام حرية الصحافة وإطلاق سراح الصحفيين" بعد مداهمة مقر موقع "مدى مصر" والطلب من العاملين فيه تسليم هواتفهم وحواسيبهم.
- ويزور شكري واشنطن لإجراء محادثات حول قضية سد النهضة الذي بنته أثيوبيا على النيل الأزرق.
- وطلب السيسي وساطة ترمب خوفا من أن يتسبب السد الضخم في خفض حصة مصر من نهر النيل الذي يؤمن لها 90 في المئة من مياه الشرب .