الديمقراطيون: ترمب خطر على الديمقراطية

سعى الديمقراطيون إلى دعم قضيتهم لمساءلة الرئيس دونالد ترمب، واصفين ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له بأنها "خطر واضح وحالي" على الانتخابات الحرة والنزيهة والأمن القومي.

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