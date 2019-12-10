الديمقراطيون: ترمب خطر على الديمقراطية

سعى الديمقراطيون إلى دعم قضيتهم لمساءلة الرئيس دونالد ترمب، واصفين ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له بأنها "خطر واضح وحالي" على الانتخابات الحرة والنزيهة والأمن القومي.
التفاصيل
- وفي جلسة استماع صاخبة ربما تضع الأساس لإجراء تصويت هذا الأسبوع على توجيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي اتهامات رسمية إلى ترمب، قال رئيس اللجنة جيرولد نادلر إن هناك أدلة دامغة على مخالفات الرئيس.
- نادلر: "تظهر الأدلة أن دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة قدم مصلحته على مصلحة بلده وأخل بأهم مسؤولياته الأساسية أمام الشعب وحنث بيمينه".
- ورد الجمهوريون باتهام الديمقراطيين بمحاولة عزل ترمب بدوافع حزبية دون أي دليل على استغلاله لسلطاته أو عرقلته عمل الكونغرس أو ارتكابه مخالفات أخرى توجب مساءلته.
- وقال النائب دوج كولينز، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة القضائية، "صار المعيار حاليا هو الافتراض بدلا من الحقيقة… يريدون فقط التصويت لمساءلة هذا الرئيس".
- وأكد الجمهوريون عدم وجود دليل مباشر على حجب ترمب لمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار أو اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،باعتبار ذلك وسيلة ضغط على كييف للتحقيق بشأن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه رجل الأعمال هنتر بايدن.
- ويسعى بايدن للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترمب في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
- وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق المساءلة بأنه مكيدة.
- وإذا صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لصالح المساءلة، فسيطلق ذلك محاكمة داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حيث يتطلب عزل ترمب موافقة ثلثي الأعضاء. وتعتبر الإدانة في هذه الحالة مستبعدة.
- وبعد أسابيع من التحقيق في طلب ترمب من أوكرانيا التحقيق بشأن بايدن، تركز اللجنة على بندين يتهمان ترمب باستغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس.
- لكن الديمقراطيين تراجعوا فيما يبدو عن صياغة أحد بنود المساءلة بناء على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.
- وخلال جلسة الإثنين قال دانيال جولدمان مستشار الأغلبية في لجنة المخابرات بمجلس النواب "محاولة ترمب الدؤوبة والمستمرة لإرغام دولة أجنبية على مساعدته للفوز بالانتخابات… هي خطر واضح وحالي على انتخاباتنا الحرة والنزيهة وعلى أمننا القومي".