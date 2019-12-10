إيقاف 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بأمريكا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، أن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا في إطار "توقف مؤقت عن العمليات توخيا للسلامة".

وجاء هذا الإجراء بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي ثلاثة أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضي في قاعدة بحرية أمريكيون بفلوريدا، قبل أن ترديه الشرطة.

وقالت اللفتنانت أندريانا جينولدي، وهي متحدثة باسم البحرية "بدأ يوم الاثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات توخيا للسلامة".

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بينساكولا ووايتينج فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

ولا يزال المحققون يحاولون تحديد دوافع المهاجم محمد الشمراني الذي كان قد نشر على تويتر قبل إطلاقه النار رسائل معادية للولايات المتحدة، كما يبحثون إن كان هناك أي تواطؤ محتمل.

ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأمريكية.