أمريكا تحظر دخول دبلوماسي سعودي سابق لأراضيها بسبب مقتل خاشقجي

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة حظرت على الدبلوماسي السعودي السابق محمد العتيبي دخول أراضيها.

وكان العتيبي يشغل منصب القنصل العام السعودي في إسطنبول إبان مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان "قتل خاشقجي جريمة شائنة وغير مقبولة"، مضيفة أنها تواصل حث الحكومة السعودية على إجراء محاكمة "مكتملة الأركان تتسم بالنزاهة والشفافية" لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وكان خاشقجي يحمل إقامة في الولايات المتحدة وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأثار مقتله ضجة عالمية كبيرة وشوه صورة ولي العهد.

وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الحكومات الغربية قد عبرت عن اعتقادها بأن الأمير محمد هو من أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين يقولون إنه لم يكن له دور في ذلك.

ويحاكم 11 سعوديا مشتبها بصلتهم بالقتل في جلسات سرية في الرياض.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكوكا في تقييم (سي.آي.إيه) وقال إن على واشنطن عدم المجازفة بتحالفها مع الرياض، حجر الزاوية للسياسة الأمنية الأمريكية في الخليج والثقل الموازن لإيران في المنطقة.

وسبق أن جمدت الولايات المتحدة أصول العتيبي للاشتباه في أن له دورا في مقتل خاشقجي.