أمريكا: اجتماع مصري إثيوبي سوداني لحل خلاف سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير/كانون الثاني لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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واجتمع وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية في الدول الأفريقية الثلاث بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الإثنين لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه في واشنطن منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

يقول بيان لوزارة الخزانة الأمريكية:"يتطلع وزراء الخارجية إلى الاجتماع في واشنطن العاصمة في 13 يناير/كانون الثاني 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية المقبلة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا على ضرورة أن تحاول الاجتماعات الفنية وضع قواعد وإرشادات لملء السد وتشغيله وتحديد ظروف الجفاف وإجراءات تخفيف آثار الجفاف.

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