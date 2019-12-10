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سياسة

أمريكا: اجتماع مصري إثيوبي سوداني لحل خلاف سد النهضة

الولايات المتحدة استضافت مفاوضات حول سد النهضة
الولايات المتحدة استضافت مفاوضات حول سد النهضة
10/12/2019

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير/كانون الثاني لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

التفاصيل
  • واجتمع وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية في الدول الأفريقية الثلاث  بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الإثنين لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه في واشنطن منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
  • يقول بيان لوزارة الخزانة الأمريكية:"يتطلع وزراء الخارجية إلى الاجتماع في واشنطن العاصمة في 13 يناير/كانون الثاني 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية المقبلة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
  • وأضاف البيان أن الوزراء اتفقوا على ضرورة أن تحاول الاجتماعات الفنية وضع قواعد وإرشادات لملء السد وتشغيله وتحديد ظروف الجفاف وإجراءات تخفيف آثار الجفاف.
خلفيات
  • وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على النيل الأزرق إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل، التي تعتمد عليها البلاد تقريبا بالكامل.
  • وتقول إثيوبيا إن السد الذي يولد الطاقة الكهرومائية سيكون الأكبر في أفريقيا وسيقوم بدور حاسم في تنميتها الاقتصادية.
  • في سبتمبر/أيلول الماضي طلب السيسي من ترمب التوسّط لكسر الجمود الذي يخيم على مفاوضات سد النهضة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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