وزير خارجية حفتر يهاجم تركيا وقطر ويأمل بعلاقات تطبيعية مع إسرائيل

يأمل عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في حكومة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بأن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات تطبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل مشكلة القضية الفلسطينية.

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في مقابلة أجراها، اليوم الأحد، مع صحيفة معاريف الإسرائيلية في العاصمة الفرنسية "باريس"، قال الحويج "نحن دولة عضو في جامعة الدول العربية وملتزمون بقرارات الأمم المتحدة. نحن ندعم حقوق الشعوب، بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني".

اتهم الحويج تركيا وقطر بدعم "مليشيات إسلامية متطرفة" في العاصمة الليبية طرابلس.

الحويج دان سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشرق الأوسط بما فيها تدخل تركيا في ليبيا من خلال اتفاق تجاري وبيع أسلحة لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا.

قال الحويج إن هذا الاتفاق فيه "من ليس لديه أي حق يعطي (السلاح) لمن نحارب ضده".

كذلك اعترض الحويج على اتفاقيات النفط التي أبرمتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، معتبرًا أن "ما يهمهم هو فقط الإرهاب والسلاح والنفط".

اعتبر الحويج، أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتصفية حسابات بين القوى الفاعلة في الشرق الأوسط.

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