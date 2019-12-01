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سياسة|تونس

معظمهم طلبة: مصرع 22 وإصابة آخرين بانقلاب حافلة في تونس

انقلاب حافلة في ولاية باجة التونسية يقتل ويصيب العشرات
انقلاب حافلة في ولاية باجة التونسية يقتل ويصيب العشرات
1/12/2019

لقي 22 شخصا، على الأقل، مصرعهم وأصيب 21 آخرون، في حادث انزلاق حافلة سياحية وانقلابها على منحدر شمال غربي تونس.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب، أن حافلة انقلبت بعد انزلاقها على منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون.

وأشار ميهوب إلى أن الحافلة كانت تقل 70 شخصًا معظمهم من الطلبة، وأكد الدفاع المدني التونسي مقتل أكثر من 20 شخصًا، فيما لا تزال عمليات الإسعاف والإنقاذ مستمرة.

كما أكدت المصادر أن الحافلة كانت تقل طلبة وتلاميذ في رحلة من العاصمة تونس في اتجاه مدينة عين دراهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام تونسية
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