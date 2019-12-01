كوربين: حزب العمال البريطاني سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم، الأحد، إنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن إذا فاز في الانتخابات هذا الشهر.

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