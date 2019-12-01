كوربين: حزب العمال البريطاني سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم، الأحد، إنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن إذا فاز في الانتخابات هذا الشهر.
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- وقال كوربين في كلمة بمدينة يورك في شمال إنجلترا: "حزب العمال سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن وسيعمل على إنهاء الحرب هناك. ولن يدعمها بقوة كما فعلت حكومة حزب المحافظين".
- كوربين: سياسة حزب العمال الدولية تتضمن تأسيس صندوق لمنع نشوب الصراعات.
- كوربين: سياسة الحزب تشمل استثمار 400 مليون جنيه استرليني (513 مليون دولار) إضافية لتعزيز قدراتنا الدبلوماسية وزيادة الرقابة على تصدير السلاح لضمان ألا نشارك في تأجيج الصراعات، كما هو الحال في اليمن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.