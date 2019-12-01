"كنت بعمر ابنتك".. فتاة إيزيدية تواجه مغتصبها من تنظيم الدولة (فيديو)

لأول مرة منذ 5 سنوات، التقت الفتاة الإيزيدية أشواق حجي حميد، التي اختطفها تنظيم الدولة قبل 5 سنوات، بمن تقول إنه اغتصبها بعد أن قبضت عليه قوات الأمن العراقية.

وبثت قناة "العراقية الإخبارية" مقطع فيديو من لقاء الإيزيدية أشواق، بعضو التنظيم ويدعى محمد رشيد "أبو همام"، الذي عاشت معه لأكثر من 10 شهور رغما عنها عندما كان عمرها 14 عامًا آنذاك، على حد زعمها.

وظهر رشيد وهو عراقي الجنسية، بزي السجن الأصفر، مكبل اليدين، صامتًا تمامًا، مطأطأ الرأس، بينما تواجهه الفتاة بالدموع، قبل أن تسقط مغشيًا عليها، وفق القناة.

ماذا قالت الفتاة؟

لماذا فعلت بي ذلك؟ ارفع رأسك وانظر إليّ، لماذا حطمت أحلامي وكسرت قلبي؟ هل لأنني إيزيدية؟ عندك أخت؟ عندك إحساس؟ عندك شرف؟

أنا كنت 14 سنة.. في عمر بنتك أو أختك.. أنت دمرت حياتي؟ أخذت مني كل شيء كنت أحلم به.

أنا كنت في يوم من الأيام في يد "داعش" كنت في يدك، اليوم أنت هنا، الآن يجب عليك أن تذوق معنى العذاب والوحدة.

لو كان لديك أي إحساس ما كنت قد اغتصبتني وأنا في مثل هذا العمر الصغير.

مارست بحقي أبشع أنواع الظلم، كنت بعمر أبنائك، سرقت أحلامي، اليوم دورك لتعيش الظلم والقهر.

مشهد يهز المشاعر .. الايزيدية أشواق حجي تواجه مغتصبها الداعشي بعد خمس سنوات، وهو عراقي الجنسية، الذي استعبدها لفترة طويلة وتعرضت على يده لأبشع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية حينما كانت بعمر 14 سنة. #الابادة_الايزيدية pic.twitter.com/YRCznNtZKX — Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) November 30, 2019

قصة أشواق

قبل نحو عامين، انتشرت قصة أشواق عندما كانت لاجئة في ألمانيا، وقالت إنها التقت بمغتصبها، قبل إلقاء القبض عليه.

أشواق حميد كشفت –للقناة العراقية ذاتها- أنه اختطف معها 77 فردًا من عائلتها، منها 6 شقيقات لها، وأنها بقيت هي وأخرى في الموصل، ونقل البقية إلى سوريا.

أشواق قالت إن عناصر التنظيم كانوا يأخذون المتزوجات صغيرات السن كسبايا، ولم يكتفوا بالعزباوات، وقالت إنها أُجبرت على تغيير دينها.

الفتاة قالت إن "أبو همام" استعبدها طيلة 10 شهور، بعد شرائها من عنصر آخر بالتنظيم مقابل 100 دولار فقط عام 2014، واستطاعت الفرار من قبضته مع أخريات بعد تخديره.

تمكنت أشواق من الهرب إلى جبل سنجار، ومن هناك طلبت اللجوء والسفر إلى ألمانيا للالتحاق ببعض أفراد أسرتها.

خلفيات