فيديو صادم: لحظة انتحار طالب مصري من أعلى برج القاهرة

أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام طالب مصري بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، بعد مروره بأزمة نفسية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أوردت خبر انتحار الطالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان أمس السبت.

وأظهر الفيديو قيام الطالب بتسلق سور البرج وإلقاء نفسه، رغم محاولة أحد الأشخاص الإمساك به.

وبناء على التحريات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية، تبين أن الطالب يعاني من حالة نفسية سيئة، وأبلغ صديقه قبل أيام بنيته في الانتحار.

وارتفعت معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني) تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار وخاصة بين الشباب (فئة 25 و30 عاما)، وذلك عبر تسجيلها لأكثر من 150 حالة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري.

كما قام عدد من المصريين بالانتحار خلال الأشهر الأخيرة عبر إلقاء أنفسهم أمام قطارات مترو الأنفاق، الأمر الذي دفع إدارة المترو إلى مناشدة المصريين عدم الانتحار بتلك الطريقة.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، انتحر طالب في مرحلة الثانوية العامة بالطريقة نفسها، بعد قيامه بأداء اختبار اللغة الإنجليزية.

وتحتل مصر المرتبة 96 عالميا من حيث حالات الانتحار بين صفوف الشباب، حيث يتجاوز عدد المنتحرين سنويا 4250 منتحرا، وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2017.

كما يعاني 24.7% من المصريين من مشاكل نفسية، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل/نيسان 2018.

وللحد من هذه الظاهرة، أطلقت وزارة الصحة المصرية في مايو/أيار الماضي حملة بعنوان "حياتك تستاهل تتعاش"، تضمنت افتتاح أول عيادة حكومية متخصصة لمواجهة الانتحار.