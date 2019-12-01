شهيد وجريحان برصاص الاحتلال جنوبي الضفة (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، مساء السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما جُرح اثنان آخران تم اعتقالهما من قبل جنود الاحتلال عند حاجز "بيت عوا" قضاء الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

شهيد في الخليل

وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان مقتضب، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب وفتيين قرب بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل، ما تسبب باستشهاد الشاب بدوي خالد بدوي الشلش مسالمة (18 عامًا).

المصادر ذكرت أن قوات الاحتلال تركت الشاب مسالمة ينزف بعد إصابته بالرصاص، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، حيث أعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

أيضًا اعتقلت قوات الاحتلال في المكان ذاته، عدي اسماعيل عقل الشلش مسالمة، ومحمد أسامة قاسم الشلش مسالمة، ونقلتهما والشهيد إلى جهة غير معلومة.

وفقا لشهود عيان، فقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب 3 شبان بالقرب من مستوطنة "شيجاف"، ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين، حيث تم احتجاز الثلاثة من قبل سلطات الاحتلال.

جيش الاحتلال زعم أن الشبان الثلاثة كانوا يلقون زجاجات حارقة باتجاه برج المراقبة العسكري للاحتلال وسيارة للمستوطنين كانت تسافر على الشارع.

مكان إطلاق قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على شاب فلسطيني بزعم إلقاء زجاجات حارقة صوب مركبة إسرائيلية قرب بيت عوا جنوب غرب الخليل pic.twitter.com/MGZFqsvkFq — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) November 30, 2019

مواجهات وإضراب

عقب استشهاد مسالمة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في محافظة الخليل، حيث قمع جنود الاحتلال الشبان بالغاز المدمع والقنابل المعدنية المغلفة بالمطاط.

قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب منازل مخيم العروب شمال الخليل، ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال واختناق عدد من الأهالي عولجوا ميدانيًا.

تم الإعلان عن إضراب شامل في بلدة بيت عوا غرب الخليل اليوم الأحد، حدادًا على روح الشهيد المسالمة الذي برصاص جيش الاحتلال.

قوات الاحتلال أغلقت مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، وعرقلت دخول المواطنين إلى منازلهم بزعم إلقاء قنبله حارقه صوب الحاجز العسكري المؤدي لشارع الشهداء، كما نصبت عدة حواجز عسكرية في مواقع مختلفة بالمحافظة.

#شاهد ..فيديو من أمام منزل عائلة الشهيد بدوي المسالمة في بلدة بيت عوا الذي ارتقى برصاص الاحتلال مساء اليوم تصوير مشهور الوحواح pic.twitter.com/VpAjg8Prao — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 30, 2019

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