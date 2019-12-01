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شاهد: مقطع مؤثر لأم شهيد فلسطيني تبكي صغيرها

1/12/2019

بثت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو مؤثر لأم فلسطينية تودع نجلها الشهيد بدوي مسالمة، الذي استشهد السبت برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل
  • وقالت والدة الشهيد وهي تحمل صورة نجلها في هاتف محمول، "كان نفسي يتعلم، يما يا حبيبي يما قطعت قلبي، الله يصبرني عليك يما، الله يرضى عليك يما".
  • واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد مسالمة، بعد إطلاق النار عليه واعتقلت شابين آخرين قرب أحد الشوارع بجوار البلدة.
  • وتضامن نشطاء عبر مواقع التواصل مع عائلة الشهيد مسالمة معبرين عن تأثرهم بمشاهد والدته المبكية.

  • استشهد الشاب الفلسطيني مساء السبت بنيران جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية بيت عوا قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة..

  • وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها أبلغت بأن مسالمة قتل بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال النار في بيت عوا جنوب الخليل.

  • وزعم جيش الاحتلال في بيان أن جنوده كانوا ينفذون ما سماها "عملية لمكافحة الإرهاب" في المنطقة نفسها، وإنهم رصدوا ثلاثة فلسطينيين يلقون قنابل حارقة على آلية إسرائيلية كانت تسلك طريقا مجاورة.

  • وأضاف البيان أن الجنود أطلقوا النار وأصابوا أحد الفلسطينيين الثلاثة واعتقلوا الاثنين الآخرين لاستجوابهما، من دون تفاصيل إضافية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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