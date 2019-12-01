البث الحي
سياسة|مصر

شاهد| محمد علي: النظام المصري يسعى لتلفيق الاتهامات لي وتعرضت لتهديدات بالقتل

1/12/2019

قال الفنان ورجل الأعمال المصري إنه يسعى لاطلاع الدول الغربية على فساد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن النظام يستفيد من الدعم الدولي بينما يحاصر المصريين بالفقر.

وقررت نيابة التهرب الضريبي في مصر، أمس السبت، إحالة الفنان ورجل الأعمال محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات كشفت أن علي، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة "تهرب من سداد الضريبة بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".

التفاصيل
  • علي قال في حوار له مع برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، الأحد: "قمت بسداد ضرائبي بالكامل وهناك جهات رقابية بالجيش هي التي تقوم بإجازة  الشركات التي تتعامل معه في كافة المجالات".
  • علي: حال صدق اتهامهم لي بالتهرب الضريبي فهذا يعني نجاحي في التحايل على الجهات الرقابية بالرئاسة والمؤسسة العسكرية ويدل على سوء إدارتهم.
  • علي: شركتي قامت باستيفاء الأوراق المطلوبة منها من أجل الحصول على موافقة هيئة الاستثمار المصرية.
  • علي: النظام المصري يسعى لتلفيق الاتهامات لي وتعرضت لتهديدات بالقتل عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
  • علي: التقيت مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في لندن إبراهيم منير، وأكــد لي دعم الجماعة لي في كافة خطواتي.
  • علي: نهدف إلى إسقاط نظام السيسي وإطلاق سراح المعتقلين وبناء دولة مصرية حديثة.
  • علي: سنعلن خلال ديسمبر/ كانون أول الجاري وثيقة مبادئ كي يتم عرضها على قوى المعارضة المصرية للتوافق عليها.
  • علي: أنا ابن النظام المصري المدلل وهذا مصدر قوتي.
خلفيات
  • محمد علي هو مقاول وفنان مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو اتهم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.
  • خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة استجابة لدعوات محمد علي للمطالبة برحيل السيسي، واعتقلت السلطات على إثرها أكثر من 4 آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية.
  • المظاهرات لم تكن فقط في قلب العاصمة المصرية وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)