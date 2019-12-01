شاهد| محمد علي: النظام المصري يسعى لتلفيق الاتهامات لي وتعرضت لتهديدات بالقتل

قال الفنان ورجل الأعمال المصري إنه يسعى لاطلاع الدول الغربية على فساد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن النظام يستفيد من الدعم الدولي بينما يحاصر المصريين بالفقر.

وقررت نيابة التهرب الضريبي في مصر، أمس السبت، إحالة الفنان ورجل الأعمال محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات كشفت أن علي، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة "تهرب من سداد الضريبة بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية".

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علي قال في حوار له مع برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، الأحد: "قمت بسداد ضرائبي بالكامل وهناك جهات رقابية بالجيش هي التي تقوم بإجازة الشركات التي تتعامل معه في كافة المجالات".

علي: حال صدق اتهامهم لي بالتهرب الضريبي فهذا يعني نجاحي في التحايل على الجهات الرقابية بالرئاسة والمؤسسة العسكرية ويدل على سوء إدارتهم.

علي: شركتي قامت باستيفاء الأوراق المطلوبة منها من أجل الحصول على موافقة هيئة الاستثمار المصرية.

علي: النظام المصري يسعى لتلفيق الاتهامات لي وتعرضت لتهديدات بالقتل عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

علي: التقيت مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في لندن إبراهيم منير، وأكــد لي دعم الجماعة لي في كافة خطواتي.

علي: نهدف إلى إسقاط نظام السيسي وإطلاق سراح المعتقلين وبناء دولة مصرية حديثة.

علي: سنعلن خلال ديسمبر/ كانون أول الجاري وثيقة مبادئ كي يتم عرضها على قوى المعارضة المصرية للتوافق عليها.

علي: أنا ابن النظام المصري المدلل وهذا مصدر قوتي.

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