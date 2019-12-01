بوادر توتر بين رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الدفاع

وجّه وزير الدفاع الاثيوبي ليما ميغيرسا، الحليف الرئيسي لرئيس الوزراء أبي أحمد، انتقادات لخطة دمج الائتلاف الحاكم في حزب واحد، ما يؤشر إلى انقسامات قبل الانتخابات العام المقبل.

وقال محللون إن خروج الخلاف إلى العلن بين ليما وآبي، اللذين يعدان الأقوى في إثنية الأورومو، سيزيد من الغموض السياسي الذي يلف البلاد قبل انتخابات مايو/ آيار، كما أنه قد يعرقل الخطة الإصلاحية لرئيس الوزراء.

التفاصيل

في مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا" التي تبث بلغة "عفان أورومو"، انتقد وزير الدفاع خطوة دمج تحالف الأحزاب العرقية الإقليمية التي تحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

قال ليما "كان لدي منظور مختلف منذ بداية المحادثات حول اندماج الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية (الائتلاف الحاكم)"، مضيفا "حتى لو كان يجب أن يحدث هذا، فلا ينبغي القيام به على عجل".

مخطط أبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام، لتحويل الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية إلى حزب واحد، رفضه أيضا حزب جبهة تحرير شعب تيغرايان، الذي كان الحزب المهيمن في عهد الزعيم الراحل ميليس زيناوي.

صوّتت الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف في الأسبوع الماضي بالموافقة على الاتحاد وتشكيل حزب الازدهار، الذي يأمل أبي أحمد أن يعالج الانقسامات العرقية التي تشوب عهده، في حين يعتبر معارضون أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام.

فلسفة التآزر

رفض ليما أيضا فلسفة "ميديمر" (تعني التآزر باللغة الأمهرية) التي ينتهجها أبي أحمد وتهدف إلى توحيد البلاد.

ليما هو رئيس سابق لولاية أوروميا التي تعد الأكبر والأكثر سكانا في إثيوبيا، وهو حاليا نائب رئيس الحزب الحاكم في الولاية.

أما آبي، الذي ينحدر أيضا من إثنية الأورومو، فقد وصل إلى السلطة في أبريل/ نيسان 2018 بعد أكثر من عامين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بقيادة أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد، وهما الأورومو والأمهرا.

غموض سياسي