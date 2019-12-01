انتهاك إسرائيلي جديد.. الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني في الخليل

في انتهاك جديد بحق الفلسطينيين، صادق وزير دفاع الاحتلال نفتالي بينت الأحد على بدء التخطيط لبناء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية سيقام الحي الاستيطاني فيما يعرف بسوق الجملة في الخليل.

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حسب القناة الإسرائيلية ستؤدي إقامة هذه المستوطنة الجديدة إلى "تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.

ذكرت القناة أنه "سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجراً) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية"، دون مزيد من التوضيح.

مؤخرا عاد الحديث عن "السوق" في الإعلام الإسرائيلي والفلسطيني، بعد مطالب مستوطني الخليل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الذي يواجه تهما بالفساد) المصادقة على إقامة مستوطنة جديدة على مجمع السوق، بزعم أن الأرض التي أقيم عليها كانت ملكا لليهود قبل عام 1948.

في أغسطس/آب الماضي، وقع آلاف المستوطنين على عريضة تطالب الحكومة بالموافقة على بناء مستوطنة جديدة في موقع السوق. إلا أن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، سبق ودحض ادعاءات المستوطنيين.

قال أبو سنينة، إن "السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك"، مشيرا إلى أن البلدية "ربحت قضايا رفعتها على سلطة الاحتلال بشأن السوق".

تابع "لدينا عدة قرارات من محاكم إسرائيلية تقضي بملكية السوق، وأخرى بفتحه، لكن الاحتلال يتذرع بدواع أمنية".

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في قرية صوريف شمال مدينة الخليل قبل مظاهرة ضد مصادرة الأراضي من قبل الاحتلال

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