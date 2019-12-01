العراق: أول حكم إعدام بحق ضابط بتهمة قتل متظاهرين

قضت محكمة عراقية الأحد بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.

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تقارير إخبارية ذكرت أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد قضت بالإعدام على الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في قوة التدخل السريع في الكوت، وفق المادة 406 من قانون العقوبات بتهمة القتل العمد.

المحكمة أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على المقدم عمر رعد، آمر قوة التدخل السريع، وذلك في قضية قتل المتظاهرين "مؤمل الخفاجي" و"حسين الكناني"

الدعوى القضائية مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني في الكوت.

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