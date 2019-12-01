البرلمان العراقي يقبل استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي

وافق مجلس النواب العراقي الأحد على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.

يأتي تصويت مجلس النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة.

كما يأتي ذلك بعد شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصًا.

احتجاجات العراق

يشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.

قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان اليوم الأحد، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقًا لمصادر طبية.

بالتزامن مع ذلك، أصدرت محكمة عراقية حكمًا هو الأول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وفقًا لمصدر قضائي.

ذكر المصدر لوكالة فرانس برس، أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقًا، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات.

جاء ذلك، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.

مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء