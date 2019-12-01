احتجاجات جنوبي تونس بعد وفاة شاب أحرق نفسه على طريقة البوعزيزي

أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة شاب أحرق نفسه احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية السيئة.
وفي واقعة تعيد إلى الأذهان حادثة إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه نهاية عام 2010، والتي أدت إلى احتجاجات حاشدة تحولت إلى ثورة أنهت حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أحرق شاب نفسه في بلدة جلمة جنوبي البلاد.
وأضرم عبد الواحد الحبلاني (25) عامًا، النار في نفسه وتوفي في المستشفى يوم الجمعة وذلك احتجاجًا على الفقر وسوء الأحوال المعيشية.
وكان شاب تونسي عاطل عن العمل أحرق نفسه عام 2013 في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس فيما بدا أنه احتجاج يذكر برمز الثورة التونسية محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه ليفجر ثورة في تونس والعالم العربي.
جلمة: الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع داخل المنازل وحالات اختناق في صفوف النساء والأطفال – بوابة تونس – Tunigate https://t.co/1CCul85ggB
— Mohamed Fraj Hizem (@MFHizem) November 30, 2019