وقف الإفراج بكفالة عن موظف في تويتر متهم بالتجسس للسعودية

أصدرت قاضية أمريكية قرارًا بالإفراج بكفالة عن موظف سابق في تويتر متهم بالتجسس لصالح السعودية لكن جرى وقف التنفيذ بعدما طعن الادعاء على القرار.

التفاصيل

كانت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل بولا مكاندليس منحت أحمد أبو عمو (41 عاما) إفراجًا بكفالة مع تقييد سفره في انتظار المحاكمة، لكن متحدثة باسم مكتب ممثل الادعاء في منطقة غرب واشنطن قالت إن ممثلي الادعاء قدموا طعنًا.

في وقت سابق قال محامي الدفاع كريس بلاك إن الطعن على القرار سيعني أن موكله سيبقى قيد الاحتجاز إلى أن ينظر قاض في المحكمة الجزئية في قرار القاضية.

جرى إلقاء القبض على أبو عمو يوم الثلاثاء ووجهت له اتهامات بالتجسس في اليوم التالي مع علي الزبارة (35 عامًا) وهو موظف سابق آخر في تويتر وأحمد المطيري (30 عاما) الذي كان يعمل لدى الأسرة الحاكمة في السعودية.

تشير الاتهامات إلى غضب علني غير مألوف تجاه السعودية، حليفة الولايات المتحدة التي تربطها علاقات طيبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغم ما تصفه منظمة العفو الدولية من قيودها على حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء للصحفي جمال خاشقجي.

أيضًا تسلط الاتهامات الضوء من جديد على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن كيفية حمايتها للتفاصيل الشخصية الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها بما في ذلك حمايتها من موظفين لا يوجد سبب مشروع لاطلاعهم على تلك المعلومات.

التجسس على منتقدي ولي العهد

تقول الشكوى إن أبو عمو دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015. وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب، ودخل أبو عمو أيضا على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات.

عن الزبارة، جاء بالشكوى أن تويتر اكتشفت أنه يطّلع على بيانات خاصة دون تصريح بذلك وأعطته عطلة إدارية في نهاية 2015.

لكن ذلك كان بعد حصوله على بيانات أكثر من 6000 حساب من بينها 33 حسابًا قدمت السلطات السعودية إلى تويتر بشأنها طلبات تتعلق بإنفاذ القانون.

أما المطيري، فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي تويتر.

بلاك محامي الدفاع قال إن أبو عمو المقيم في سياتل لم تعد له أي صلة بالرجلين الآخرين ودعا إلى السماح له بالعيش في منزله من أجل أسرته.

صدر أمر اعتقال بحق الزبارة والمطيري اللذين يعتقد أنهما في السعودية.

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