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سياسة|المملكة المتحدة

نصف البريطانيين يعتقدون بتفكك المملكة المتحدة بعد 10 أعوام

الخروج باتفاق مجحف بحق البريطانيين سيكون له عواقب سلبية داخلية
الخروج باتفاق مجحف بحق البريطانيين سيكون له عواقب سلبية داخلية
8/11/2019

أظهر استطلاع للرأي أن نصف البريطانيين يعتقدون بأن المملكة المتحدة لن تكون موجودة كما هي بوضعها الحالي بعد 10 أعوام، وسوف تتفكك.

نتائج الاستطلاع
  • الاستطلاع الذي أجرته شركة "أبسوس موري" البريطانية، خلص إلى أن آراء الشعب حول مستقبل المملكة المتحدة تغيرت بعد مرحلة الخروج من الاتحاد الأوربي "بريكست".
  • الاستطلاع أشار إلى أن نسبة الذين يعتقدون بأن المملكة المتحدة لن تكون موجودة بوضعها الحالي بعد 10 أعوام ارتفعت إلى 50 % بعدما كانت 43% عام 2014.
  • الاستطلاع لفت إلى أن نسبة من يرون عكس ذلك انخفضت إلى 29% بعدما كانت 45% في 2014.

وفي تعليقها على الاستطلاع الذي أجري بين 25 و28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على ألف شخص أعمارهم فوق 18 عامًا، قالت مديرة الشركة في اسكتلندا، أميلي غراي، إن الاسكتلنديون منقسمون حول مستقبل بقاء المملكة المتحدة.

ومع تواصل الجدل حول بريكست الذي تم تأجيله حتى يناير/ كانون ثان 2020، تتعزز التوجهات المطالبة بإجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا، في وقت تشهد أنشطة الجماعات المسلحة زيادة في أيرلندا الشمالية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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