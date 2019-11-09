نصف البريطانيين يعتقدون بتفكك المملكة المتحدة بعد 10 أعوام

أظهر استطلاع للرأي أن نصف البريطانيين يعتقدون بأن المملكة المتحدة لن تكون موجودة كما هي بوضعها الحالي بعد 10 أعوام، وسوف تتفكك.
وفي تعليقها على الاستطلاع الذي أجري بين 25 و28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على ألف شخص أعمارهم فوق 18 عامًا، قالت مديرة الشركة في اسكتلندا، أميلي غراي، إن الاسكتلنديون منقسمون حول مستقبل بقاء المملكة المتحدة.
ومع تواصل الجدل حول بريكست الذي تم تأجيله حتى يناير/ كانون ثان 2020، تتعزز التوجهات المطالبة بإجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا، في وقت تشهد أنشطة الجماعات المسلحة زيادة في أيرلندا الشمالية.