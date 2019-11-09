مصر.. وزيران بعهد مرسي يطالبان بتحقيق أممي في وفاة نجله

طالب وزيران سابقان في عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي، الجمعة، بإجراء تحقيق أممي في وفاة "عبد الله" نجل الرئيس الراحل.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري، التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد، في عهد مرسي (2012- 2013)، وفق ما نقله الأخير في صفحته على موقع فيسبوك.

في السياق، عقّب "أحمد" نجل الرئيس مرسي، على بيان الأمم المتحدة بشأن والده الذي " قُتل تعسفيا من قبل الدولة بشكل وحشي"، قائلا "سؤالي وابنه الأصغر عبد الله ابن الخامسة والعشرين كيف قُتل؟".

الأمم المتحدة: مرسي قُتل تعسفيا من قبل الدولة بشكل وحشي.

قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية،وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلاًعقابياًتعسفياً من قبل الدولة. وسؤالي و ابنه الأصغر عبد الله ابن الخامسة والعشرين كيف قُتل؟! pic.twitter.com/aJTx9A5o9s — AHMED MOHAMED MORSY (@A3M_MORSY) November 8, 2019

بيان مشترك

الوزيران السابقان رحبا في البيان، بحديث خبراء أممين عن وفاة مرسي، ودعوا إلى تحقيق أممي يشمل ملابسات وفاة نجله عبد الله.

يحيى حامد: أؤيد تمامًا المبادرة التي اتخذها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة للتحقيق في وفاة الرئيس مرسي، لكن لفهم الحقيقة الكاملة يجب على الأمم المتحدة أيضًا التحقيق في وفاة عبد الله مرسي.

عمرو دراج: نرحب ونؤيد بالكامل تحقيق الأمم المتحدة في الظروف التي أدت إلى وفاة الرئيس مرسي. يمثل هذا التحقيق خطوة مهمة إلى الأمام.

دراج: المجتمع الدولي سمح للأنظمة الاستبدادية بانتهاك القانون الدولي دون مساءلة.

دراج: هذا التحقيق خطوة هامة إلى الأمام في تحميل مثل هذه الأنظمة المسؤولية عن أفعالها.

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