في ذكرى مولد النبي.. مفتي لبنان يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ

في رسالة وجهها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة والاختصاص من دون تأخير.

تأتي كلمة مفتي لبنان ذلك في اليوم الرابع والعشرين لانطلاق الاحتجاجات في عموم البلاد.

حكومة كفاءات

في رسالته التي نشرتها دار الفتوى، شدد دريان على ضرورة تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

أبرز ما قاله دريان:

لا بد من تنحية السياسة عن الميدان وأن يتم تخليتها لأصحاب الكفاءة والاختصاص، لتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم".

بناء الدولة يحتاج إلى مصلحين وأصحاب اختصاص وكفاءة، يضعون مصالح الناس فوق مصالحهم الخاصة.

آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، بعد أن استطاع الحراك الشعبي أن يوحد جميع اللبنانيين على الطريق الصحيح في ساحة الوطن.

آن الأوان ليستعيد الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية واحترام مبادئ الديموقراطية وقيمها.

المتظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية وهم يتجمعون في ميدان الشهداء ببيروت (رويترز)

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