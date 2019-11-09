في ذكرى مولد النبي.. مفتي لبنان يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ
9/11/2019
في رسالة وجهها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة والاختصاص من دون تأخير.
تأتي كلمة مفتي لبنان ذلك في اليوم الرابع والعشرين لانطلاق الاحتجاجات في عموم البلاد.
حكومة كفاءات
في رسالته التي نشرتها دار الفتوى، شدد دريان على ضرورة تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
أبرز ما قاله دريان:
لا بد من تنحية السياسة عن الميدان وأن يتم تخليتها لأصحاب الكفاءة والاختصاص، لتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم".
بناء الدولة يحتاج إلى مصلحين وأصحاب اختصاص وكفاءة، يضعون مصالح الناس فوق مصالحهم الخاصة.
آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، بعد أن استطاع الحراك الشعبي أن يوحد جميع اللبنانيين على الطريق الصحيح في ساحة الوطن.
آن الأوان ليستعيد الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية واحترام مبادئ الديموقراطية وقيمها.
خلفيات
الحكومة اللبنانية قدمت قبيل استقالتها ورقة اقتصادية في 21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تضمنت تعهدات بتحسين الوضع المعيشي.
في 30 من ذات الشهر استقالت الحكومة بعد رفض المتظاهرين للورقة، وإصرارهم على البقاء في الساحات لحين استقالة الحكومة.
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يوم أعلنت الحكومة عن تضمين موازنة العام 2020 بضرائب ورسوم جديدة.
يطالب المتظاهرون الذي باتوا يحاصرون المرافق العامة يوميًا في البلاد، بتشكيل حكومة اختصاص من غير السياسيين، لتدير شؤون البلاد، وتعدّ لانتخابات نيابية مبكرة.
في الثاني عشر من شهر ربيع الأول الهجري من كل عام، يحتفل المسلمون بالمولد النبوي ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبدالله، وتختلف الاحتفالات الشعبية ما بين مجالس دروس وإنشاد وقصائد مدح النبي، وبين تقديم الطعام والحلوى.