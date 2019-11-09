شاهد: كاد أن يتحول إلى كارثة.. اندلاع حريق في إطار طائرة بشرم الشيخ

شب حريق في إطار طائرة أوكرانية لدى هبوطها بمطار شرم الشيخ قبل أن يتمكن عاملون بالمطار من إخماده وإنقاذ ركاب الطائرة من كارثة وشيكة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع مصورة تظهر لحظة اندلاع الحريق في إطار الطائرة وتعامل موظفين بالمطار معه.

وقالت وزارة الطيران المصرية إن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وجه الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على الاحترافية العالية في التعامل مع اندلاع الحريق.

وأوضحت الوزارة أن حريقا شب في أحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني لوسائل إعلام مصرية أن طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لشبوب حريق في أحد إطاراتها نتيجة تسرب زيت "الهيدروليك" على إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وأضاف المصدر "قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في المطار بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم".