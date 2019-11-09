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شاهد: شاب أحرق نفسه في غزة لسوء أوضاعه المعيشية.. ماذا قال في لحظاته الأخيرة؟

9/11/2019

توفي شاب فلسطيني من قطاع غزة يدعى "يحيى كراجة" متأثرا بإصابته جراء إقدامه على إشعال النار في جسده، احتجاجا على سوء أحوال معيشته وتدهور الأوضاع في القطاع.

وأثارت وفاة الشاب ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل
  • مصادر محلية أكدت أن كراجة توفي أمس الخميس، بعد نحو شهر من إشعال النار في جسده.
  • أضرم كراجة النار في جسده احتجاجاً على أوضاعه المعيشية الصعبة، بعد أن توجه لعدد من المسؤولين في غزة ولوسائل الإعلام المحلية طلباً للمساعدة، دون جدوى.
  • كراجة قال في مقطع فيديو سجله قبل وفاته "لم أحرق نفسي، ولم أنتحر أنا انفجرت بسبب وضعي".
  • توجه كراجة باللوم إلى كل من قال إنهم كانوا يستطيعون مساعدته، لكنهم لم يفعلوا.
  • وسائل إعلام فلسطينية أوضحت أن مشكلة كراجة مع شقيقه "عبودي" تتمثل في فقدانهما منزلهما بعد وفاة والدهما بسبب خلافات عائلية.
  • تحدثت وسائل إعلام عن مبيت الشقيقين في العراء بعد الاستيلاء على منزلهما.
  • انتقد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات في غزة وفي فلسطين بشكل عام، لعدم تقديم أي مساعدة ليحيى وشقيقه.

https://twitter.com/awwla1991awwla/status/1192550196812664837?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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