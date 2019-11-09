شاهد: شاب أحرق نفسه في غزة لسوء أوضاعه المعيشية.. ماذا قال في لحظاته الأخيرة؟

توفي شاب فلسطيني من قطاع غزة يدعى "يحيى كراجة" متأثرا بإصابته جراء إقدامه على إشعال النار في جسده، احتجاجا على سوء أحوال معيشته وتدهور الأوضاع في القطاع.
وأثارت وفاة الشاب ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس وحكومتين ومنظمة تحرير ومجلس وطني ومجلس تشريعي و18 حزب سياسي و22 وزارة وعشرة اجنحة عسكرية ومئات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعشرات المخاتير والوجهاء لم يستطيعوا توفير غرفة صغيرة لليتيمين #يحيى_كراجة واخوه تؤويهما من برد الشتاء
خطيتو برقبة كل مسؤول و قائد ، الله ينتقم منهم pic.twitter.com/rnR7UfkTXP
— hani ali (@haniali82696221) November 8, 2019
https://twitter.com/awwla1991awwla/status/1192550196812664837?ref_src=twsrc%5Etfw
أنا ما حرقتش حالي، ولا أنتحرت، أنا بس إنفجرت من كثر الظلم إلي شفته.#يحيى_كراجة من #غزة أشعل النار بنفسه قبل شهر وتوفي أمس متأثر بجراحه، يحيى طالب القيادات توفير حياة كريمة له ولم يسمعه أحد توفي ودفن دون تمكن أخاه الوحيد من إقامة بيت عزاء بسبب التكاليف التي لا يستطيع توفيرها.. pic.twitter.com/bCSLo1A1Yt
— نضال الوحيدي -فلسطين (@nidalalwaheidi) November 8, 2019
قصة يحيى كراجة واخوه بتقشعر البدن و بتهز الميت!
الي بقرأ العنوان وما بشوف قصتهم كاملة بظلمهم بالحكم عليهم…
قصة من الخيال،
احنا كلنا شركاء بقتل يحيى بطريقة أو بأخرى.. .
الله يرحمه ويغفرله.
— Ahmad Al-Hejjawi (@HejjawiAhmad) November 7, 2019