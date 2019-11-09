شاهد: شاب أحرق نفسه في غزة لسوء أوضاعه المعيشية.. ماذا قال في لحظاته الأخيرة؟

توفي شاب فلسطيني من قطاع غزة يدعى "يحيى كراجة" متأثرا بإصابته جراء إقدامه على إشعال النار في جسده، احتجاجا على سوء أحوال معيشته وتدهور الأوضاع في القطاع.

وأثارت وفاة الشاب ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل

مصادر محلية أكدت أن كراجة توفي أمس الخميس، بعد نحو شهر من إشعال النار في جسده.

أضرم كراجة النار في جسده احتجاجاً على أوضاعه المعيشية الصعبة، بعد أن توجه لعدد من المسؤولين في غزة ولوسائل الإعلام المحلية طلباً للمساعدة، دون جدوى.

كراجة قال في مقطع فيديو سجله قبل وفاته "لم أحرق نفسي، ولم أنتحر أنا انفجرت بسبب وضعي".

توجه كراجة باللوم إلى كل من قال إنهم كانوا يستطيعون مساعدته، لكنهم لم يفعلوا.

وسائل إعلام فلسطينية أوضحت أن مشكلة كراجة مع شقيقه "عبودي" تتمثل في فقدانهما منزلهما بعد وفاة والدهما بسبب خلافات عائلية.

تحدثت وسائل إعلام عن مبيت الشقيقين في العراء بعد الاستيلاء على منزلهما.

انتقد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات في غزة وفي فلسطين بشكل عام، لعدم تقديم أي مساعدة ليحيى وشقيقه.

رئيس وحكومتين ومنظمة تحرير ومجلس وطني ومجلس تشريعي و18 حزب سياسي و22 وزارة وعشرة اجنحة عسكرية ومئات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وعشرات المخاتير والوجهاء لم يستطيعوا توفير غرفة صغيرة لليتيمين #يحيى_كراجة واخوه تؤويهما من برد الشتاء

خطيتو برقبة كل مسؤول و قائد ، الله ينتقم منهم pic.twitter.com/rnR7UfkTXP — hani ali (@haniali82696221) November 8, 2019

https://twitter.com/awwla1991awwla/status/1192550196812664837?ref_src=twsrc%5Etfw

أنا ما حرقتش حالي، ولا أنتحرت، أنا بس إنفجرت من كثر الظلم إلي شفته.#يحيى_كراجة من #غزة أشعل النار بنفسه قبل شهر وتوفي أمس متأثر بجراحه، يحيى طالب القيادات توفير حياة كريمة له ولم يسمعه أحد توفي ودفن دون تمكن أخاه الوحيد من إقامة بيت عزاء بسبب التكاليف التي لا يستطيع توفيرها.. pic.twitter.com/bCSLo1A1Yt — نضال الوحيدي -فلسطين (@nidalalwaheidi) November 8, 2019