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سياسة

حماس تجري مشاورات فصائلية لضمان إجراء انتخابات "نزيهة"

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية (يمين) والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية (يمين) والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
9/11/2019

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، إنها أجرت مشاورات مع فصائل أخرى، على مدار يومين، لبحث ضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "حرة ونزيهة".

التفاصيل
  • لم تعقب "حماس" رسميًا بعد على إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه يريد إصدار مرسوم رئاسي خاص بإجراء الانتخابات (لم يتحدد موعدها بعد)، قبل عقد اللقاء الوطني المتعلق ببحث آلية إجرائها، وهو ما يخالف مطالب "حماس" وفصائل أخرى.
  • أضافت الحركة، في بيان، أن "قيادة حماس التقت فصائل منظمة التحرير، وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونخبة من القوى المجتمعية".
  • أوضحت أن "الهدف من اللقاءات هو التشاور من أجل الحفاظ على التوجهات الإيجابية فيما يخص ملف الانتخابات، والعمل المشترك من أجل تذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجهها".
  • تابعت أن "المشاورات بحثت سبل إنجاح الجهود المبذولة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة شعبنا".

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005، وفاز فيها عباس أبو مازن، زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها "حماس".

ويسود انقسام بين الحركتين منذ أن سيطرت "حماس"، صيف 2007، على قطاع غزة، ضمن خلافات لا تزال قائمة مع "فتح".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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