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تقرير أممي: الإمارات خرقت حظر الأسلحة على ليبيا وحميدتي أرسل جنودا لحفتر

محمد بن زايد وخليفة حفتر
محمد بن زايد وخليفة حفتر
9/11/2019

حصلت الجزيرة على تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا.

واتهم التقرير دولا أعضاء بالأمم المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة مع بدء هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

أبرز ما جاء في التقرير
  • الإمارات والسودان وتركيا والأردن خرقت منظومة حظر الأسلحة وفق ممارسات متباينة.
  • السودان والفريق حميدتي خرقا العقوبات الدولية على ليبيا بشأن حظر الدعم العسكري لأطراف الصراع.
  • 1000 جندي سوداني من قوات الدعم السريع السودانية أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/ تموز الماضي.
  • نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وتمكين قوات حفتر من الهجوم على طرابلس.
  • مصادر تحدثت عن تمركز قوات الدعم السريع السودانية لاحقا في منطقة الجفرة جنوبي ليبيا.
  •  إرسال القوة السودانية جاء عقب توقيع عقد بين شركة علاقات عامة كندية والمجلس الانتقالي السوداني.
  • التعاقد مع الشركة الكندية جاء لتسهيل حصول الانتقالي السوداني على دعم مالي من حفتر.
  • الإمارات خرقت حظر الأسلحة بتزويد قوات حفتر بمنظومة دفاع جوي في قاعدة الجفرة وقرب غريان.
  • الإمارات زودت حفتر بطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة.
  • الإمارات زودت قوات حفتر بسفينة حربية تم إدخال تعديلات عليها وزودت بمدافع وتجهيزات هجومية.
  • مصالح دول عدة ضخمت النزاع الليبي المندلع منذ العام 2011 وأدخلته مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.
جانب من المعارك في ليبيا
خلفيات
  • قوات حفتر تشن منذ 4 من أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.
  • المواجهات أسفرت عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
  • أسقطت قوات حكومة الوفاق عددا من الطائرات من دون طيار تابعة لقوات حفتر حصل عليها عن طريق الإمارات، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة ومدرعات إماراتية.
  • منذ عام 2011، تشهد ليبيا -الغنية بالنفط- صراعا على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
  • هجوم حفتر على طرابلس أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين أطراف الأزمة الليبية، وتسعى حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع.
المصدر : الجزيرة مباشر
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