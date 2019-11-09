إيران: رفعنا التخصيب لـ 5% والأوربيون لم ينفذوا ما طرحوه

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى 5%، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن.

رفع نسبة التخصيب

حدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3.67% لكن إيران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي وفرضت عليها عقوبات مشددة.

المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي قال في مؤتمر صحفي بطهران اليوم: بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حاليًا بنسبة 5%.

أبرز تصريحات كمالوندي:

تم تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي ضمن الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا النووية.

الخطوات التي طرحها الأوربيون بشأن الاتفاق النووي لم تطبق على أرض الواقع.

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة سيقومون غدًا بفحص عينة تخصيب اليورانيوم في المنشأة والتحقق من الصدقية وإدراج ذلك في تقرير الوكالة.

تم اتخاذ الخطوة الرابعة بإيعاز من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

تم إنجاز عملية ضخ الغاز وجرى أخذ عينات من منتج أجهزة الطرد المركزي وطُلِب من الوكالة رؤية المراحل.

إيران تبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزي

خفض التزامات الاتفاق النووي