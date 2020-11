وول ستريت جورنال: تويتر تحول لأداة لقمع المعارضين في السعودية

اعتبرت صحف عالمية أن الاتهامات التي وجهتها السلطات الأمريكية لعاملين سابقين في موقع تويتر بالتجسس لصالح السعودية دليلا على تحويل الرياض وسائل التواصل إلى وسيلة قمع للمعارضين.

1/4 #FBI San Francisco is seeking Ali Alzabarah (https://t.co/DbJ5RvefJu)and Ahmed Almutairi (https://t.co/Hg0xEfJE2i) for allegedly acting as unregistered agents of a foreign government pic.twitter.com/ZMUE0nYFvK

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) November 7, 2019