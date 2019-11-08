واشنطن بوست تمنح "زمالة" خاشقجي لكاتب وروائي مصري

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الخميس، منح ثاني زمالة باسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، إلى الكاتب والروائي المصري عز الدين شكري فشير.

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الصحيفة قالت على موقعها الإلكتروني إن فشير، سيكتب أعمدة في قسم الآراء العالمية حول الاستبداد، وحرية التعبير، وتغيير السياسة والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الصحيفة أشارت إلى أن الباحث المصري، والدبلوماسي السابق، هو ثاني متلقي للزمالة التي أطلقتها "ذا بوست" في وقت سابق من هذا العام على شرف الكاتب جمال خاشقجي، الذي اغتيل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

في 25 فبراير/شباط الماضي أعلنت الصحيفة عن منح منحة زمالة بحثية وصحفية باسم الصحفي جمال خاشقجي، للحقوقية النسوية السعودية المعارضة، هالة الدوسري.

الصحيفة أوضحت أن الزمالة توفر منصة مستقلة للكتاب من أنحاء العالم حيث تتعرض حرية التعبير للتهديد أو القمع.

إيلي لوبيز، كبير محرري قسم الآراء العالمية، قال "مع استمرار تغير الديناميات السياسية في المنطقة، يسرنا أن نضيف وجهة نظر عز الدين للمساعدة في فهم كل شيء".

لوبيز أضاف: "سوف نستفيد من خبرته ككاتب ودبلوماسي مهني وأكاديمي لوضع سياق السياسة الإقليمية وتوضيح مسارات التقدم".

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