محكمة في نيويورك تغرم ترمب مليوني دولار

حكمت محكمة في نيويورك، على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدفع تعويضات قدرها مليوني دولار في إطار اتفاق ودي، بسبب استخدامه جمعيته الخيرية لأغراض سياسية.

التفاصيل

أصدرت القاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك، ساليان سكاربولا، الخميس، على رئيس الولايات المتحدة بدفع مليوني دولار من التعويضات لتسوية دعوى مدنية عرضتها القاضية الديموقراطية ليتيسيا جيمس.

تقدمت جيمس بالدعوى على "جمعية ترمب" في يونيو/حزيران العام الماضي بسبب "سلوكها غير القانوني الدائم" بما في ذلك تنسيق غير مناسب بين العمل الخيري والحملة الرئاسية التي جرت في 2016.

وافق ترمب على إغلاق الجمعية في ديسمبر/ كانون الأول لكن الدعوى استمرت مع مطالبة الادعاء بتعويضات تبلغ سبعة ملايين دولار.

قالت جيمس في بيان إن الحكم يشكل "انتصارا تاريخيا لجهودنا لحماية الأموال الخيرية ومحاسبة الذين يستخدمون الأعمال الخيرية لغايات شخصية".

اتهمت القاضية ترمب باستخدام أموال الجمعية لتسوية ملاحقات قانونية والترويج لفنادقه ولتغطية نفقات شخصية بما في ذلك شراء لوحة شخصية له لعرضها في أحد نوادي الغولف التي يملكها.

تؤكد جيمس أن ترمب نظم مطلع 2016 خلال حملته الرئاسية حفلة لجمع تبرعات لأعمال خيرية، كانت في الواقع مناسبة مرتبطة بالحملة.

مع أن الرئيس أكد في الماضي أنه لن يساوم حول هذا الملف، فقد أبرم مع أبنائه الثلاثة (دونالد الابن وإيريك وإيفانكا) اتفاقا وديا مع المدعية ليتيسيا جيمس لإنهاء الإجراءات، كما ورد في وثائق.

يتعلق البند الأخير من هذا الاتفاق بحفلة خيرية أقيمت في يناير/كانون الثاني الماضي في ولاية أيوا، قام فيها فريق حملة ترمب فعليا بإدارة الحدث.

تمكن الفريق من جمع تبرعات تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار خلال الحفلة، لكنها مرت عبر الجمعية فقط واستخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لدونالد ترمب.

مع أن الأموال دفعت في نهاية المطاف لجمعية لدعم المحاربين القدامى، فقد أدان المدعي العام الخلط بين السياسة والعمل الإنساني، في وقت كان ترمب يعرض" كرم عطائه".

STATEMENT FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/EktztHfLk6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2019

ترمب يدين