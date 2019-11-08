بعد محادثات واشنطن.. إثيوبيا: ماضون في بناء سد النهضة

قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، الجمعة، إن بلاده ستمضي قدما لاستكمال بناء سد النهضة.

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وذلك في أول تعليق إثيوبي رسمي على اجتماعات واشنطن بشأن السد، وأضاف أن أديس أبابا أوضحت حقوقها في الاستخدام العادل لمياه النيل خلال الاجتماعات التي ضمت وزراء خارجية مصر والسودان.

قال غاشو إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في واشنطن بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أمريكية، بخصوص سد النهضة، كان مفيدا في إزالة ما وصفه بالتشويش.

قال "نحن ماضون في إكمال سد النهضة في إطار موقف بلدنا تجاه أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بمجرد الانتهاء منه".

تابع أن أديس أبابا أوضحت حقوقها في الاستخدام العادل لمياه النيل خلال الاجتماعات التي ضمت وزيري خارجية مصر والسودان، مؤكدا أن أي خلافات ستعالج عبر مشاورات اللجنة الفنية.

وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة وهو توليد الكهرباء من دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، مؤكدا أن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

شكري أوضح أن الاجتماعات حول سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات ووضع جدول زمني واضح ومحدد، وسيتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.

أضاف أنه سيتم عقد لقاءين في واشنطن خلال هذه الاجتماعات بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

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