الكشف عن هوية المسؤول عن تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء المصرية

نشرت إذاعة دنماركية، الجمعة، "هوية" المسؤول عن تفجير طائرة روسية في سيناء المصرية عام 2015.

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ذكرت هيئة "دي آر" الإذاعية أن "المواطن الدنماركي باسل حسن، هو المتورط في تفجير طائرة "A321″ الروسية في سماء شبه جزيرة سيناء في عام 2015".

وفق المصدر ذاته، حصل الصحفيون الدنماركيون على المعلومات من خلال التحقيق المتعلق بالمواطن الأسترالي خالد خياط، والذي تم اتهامه بالتحضير لهجوم على رحلة بين سيدني ودبي، حيث تم اعتقاله في العام 2017.

قال الخياط، المرتبط بتنظيم الدولة، خلال الاعترافات التي أدلى بها للشرطة الأسترالية، إن "شقيقه طارق وباسل حسن كانا وراء تنظيم الهجوم الفاشل".

أضاف الخياط أن "هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان الشخصان (طارق خياط وباسل حسن) يقفان وراء ذلك".

تشير التحقيقات أيضا إلى أنه تم اقتراح استخدام الطريقة نفسها لتنفيذ كلا الهجومين.

لم تعقب السلطات الدنماركية أو الروسية أو المصرية على ما ذكرته الإذاعة.

ولد باسل حسن في العام 1987، وهو مواطن دنماركي.

الاسم الحقيقي هو محمد باسل الشيخ، وتخرج في كلية الهندسة.

حطام الطائرة الروسية التي سقطت في شبه جزيرة سيناء وعلى متنها 224 راكبا (الأوربية)

تفجير الطائرة الروسية