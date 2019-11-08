العراق: استهداف قاعدة تستضيف قوات أمريكية بـ17 صاروخا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، سقوط 17 صاروخاً على مقربة من قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون شمالي العراق، من دون تسجيل خسائر.
و"القيارة" قاعدة جوية يتمركز فيها جنود أمريكيون ضمن التحالف الدولي المناهض لـ"تنظيم الدولة"، وتستخدم الطائرات الحربية الأمريكية القاعدة في الحرب ضد التنظيم.
ولا يزال آلاف الجنود الأمريكيين ينتشرون في العراق ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا.
وأعلن العراق عام 2017 النصر على "تنظيم الدولة" باستعادة كامل أراضية من قبضة التنظيم، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد ويشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات.