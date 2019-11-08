العراق: استهداف قاعدة تستضيف قوات أمريكية بـ17 صاروخا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، سقوط 17 صاروخاً على مقربة من قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أمريكيون شمالي العراق، من دون تسجيل خسائر.

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خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة قالت إن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على إطلاق 17 صاروخاً على قاعدة القيارة في محافظة نينوى (شمال)".

البيان قال إن الصواريخ سقطت على مقربة من القاعدة، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

قائد الجيش في محافظة نينوى، اللواء الركن نومان الزوبعي، قال في بيان منفصل "تم الرد على الإرهابيين".

أشار الزوبعي إلى "تدمير عجلة، وقتل 3 إرهابيين، والعثور على 3 صواريخ تم رفعها من مكان الحادث، وضبط عجلة ثانية محملة بقاعدة صواريخ قرب القاعدة"، من دون توضيح هوية هؤلاء "الإرهابيين".

و"القيارة" قاعدة جوية يتمركز فيها جنود أمريكيون ضمن التحالف الدولي المناهض لـ"تنظيم الدولة"، وتستخدم الطائرات الحربية الأمريكية القاعدة في الحرب ضد التنظيم.

ولا يزال آلاف الجنود الأمريكيين ينتشرون في العراق ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "تنظيم الدولة" باستعادة كامل أراضية من قبضة التنظيم، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد ويشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات.