الجزائر: مظاهرات الجمعة تحت الأمطار رفضا للانتخابات الرئاسية [فيديو]

شارك آلاف، الجمعة، في مظاهرات بعدة مدن جزائرية في الجمعة الـ 38 للحراك.

وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط المطر رافعين شعارات تطالب بالتغيير ورفض إشراف رموز نظم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على انتخابات الرئاسة، المقررة في 12 من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

مظاهرات الجزائر

لم تمنع الأمطار المتساقطة بغزارة وسوء الأحوال الجوية متظاهرين من الخروج في مسيرتهم الأسبوعية بعدة مدن شمالي الجزائر، وفي مقدمتها العاصمة، لتجديد مطالب التغيير، والقطيعة مع ممارسات النظام السابق.

خرجت مسيرات بعدة مدن تجددت فيها شعارات الحراك في الجمعات الأخيرة مثل "لا انتخابات مع العصابات"، و"سلمية سلمية"، و"نريد تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وإعادة السيادة للشعب" والمطالبة بإطلاق سراح متظاهرين معتقلين.

إلى جانب هذه الشعارات وقف متظاهرون بالعاصمة ومدن أخرى دقيقة صمت على أرواح عساكر قتلوا منذ يومين في كمين لمجموعة إرهابية غرب العاصمة، كما رفعت شعارات متضامنة مع أهاليهم.

جمعة أخرى بالجزائر تحت الأمطار رفضا للانتخابات الرئاسية

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية، أن 3 جنود قتلوا في كمين لجماعة "إرهابية" (يرجح أنها تتبع لتنظيم القاعدة) خلال عملية تمشيط لمنطقة جبلية بمحافظة تيبازة (50 كيلومترا غرب الجزائر العاصمة) فيما قالت وزارة الدفاع إن الجيش قضى على ثلاثة إرهابيين في العملية التي لا تزال متواصلة.

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