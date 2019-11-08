الأمم المتحدة: مرسي احتجز في ظروف وحشية أدت لقتله تعسفيا

أصدرت مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، أنييس كالامار، تقريرا حول وفاة الرئيس المصري الراحل مرسي أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي.

أبرز ما جاء في التقرير:

قتل تعسفي

منظومة السجن المصرية قد تكون أدت بصورة مباشرة لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

السجون المصرية وظروفها قد تودي بحياة آلاف المعتقلين.

الخبراء الأمميون المستقلون خلصوا إلى أن وفاة مرسي قد تعتبر قتلا تعسفيا بإقرار الدولة المصرية.

ظروف احتجاز مرسي يمكن وصفها بالوحشية وخاصة سنوات اعتقاله الخمس في سجن طرة.

السلطات المصرية تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.

مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولم يُسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف أو الاستماع للراديو.

مرسي أُجبر على النوم على أرضية خرسانية مع غطاء واحد أو اثنين فقط للحماية.

مرسي لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم وفقد تدريجيا الرؤية بعينه اليسرى وعانى من إغماءات متكررة.

الخبراء الأمميون يطالبون بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الوفاة غير القانونية للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين توفوا في الحبس منذ 2012.

حياة المعتقلين في خطر