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سياسة

الأمم المتحدة: مرسي احتجز في ظروف وحشية أدت لقتله تعسفيا

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته
8/11/2019

أصدرت مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، أنييس كالامار، تقريرا حول وفاة الرئيس المصري الراحل مرسي أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي.

أبرز ما جاء في التقرير:
قتل تعسفي
  • منظومة السجن المصرية قد تكون أدت بصورة مباشرة لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
  • السجون المصرية وظروفها قد تودي بحياة آلاف المعتقلين.
  • الخبراء الأمميون المستقلون خلصوا إلى أن وفاة مرسي قد تعتبر قتلا تعسفيا بإقرار الدولة المصرية.
  • ظروف احتجاز مرسي يمكن وصفها بالوحشية وخاصة سنوات اعتقاله الخمس في سجن طرة.
  • السلطات المصرية تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.
  • مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولم يُسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف أو الاستماع للراديو.
  • مرسي أُجبر على النوم على أرضية خرسانية مع غطاء واحد أو اثنين فقط للحماية.
  • مرسي لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم وفقد تدريجيا الرؤية بعينه اليسرى وعانى من إغماءات متكررة.
  • الخبراء الأمميون يطالبون بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في الوفاة غير القانونية للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وآخرين توفوا في الحبس منذ 2012.
حياة المعتقلين في خطر
  • لدينا أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية بعضهم حياته في خطر.
  • الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.
  • الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم.
  • تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس.
  • تلقينا تقارير عن منع الزيارات عن سجناء في مصر ومنعهم من تلقي العلاج الضروري ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة.
  • ظروف احتجاز عصام الحداد (مساعد مرسي للشؤون الخارجية) ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي حيث يتم منعهما من تلقي العلاج.
المصدر : الجزيرة مباشر
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