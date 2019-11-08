إيران تسقط طائرة مسيرة أجنبية انتهكت أجواءها وأمريكا تنفي

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، الجمعة، نقلا عن مسؤول إيراني أن الجيش أسقط طائرة مسيرة تابعة لبلد أجنبي.

إسقاط طائرة مسيرة

الوكالة نقلت عن غلام رضا شريعتي حاكم إقليم خوزستان في جنوب البلاد قوله إن "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تابعة قطعا لبلد أجنبي. انتشلنا حطامها ويجري فحصه".

تابع "سنقوم بعرض نتائج التحقيقات بشأن القضية على العموم لكن الواضح هو أن هذه الطائرة دخلت الأجواء الإيرانية ومدينة ماهشهر من دون أي تنسيق، ولهذا السبب فقد تعاملت معها الدفاعات الصاروخية الايرانية على وجه السرعة".

وكالة تسنيم شبه الرسمية قالت: "تمكنت منظومة مرصاد الدفاعية الصاروخية للجيش الإيراني من إسقاط هذه الطائرة المسيرة بالقرب من ميناء الإمام الخميني جنوب غرب البلاد".

وكالة مهر شبه الرسمية أذاعت تغطية قالت إنها تصور الهجوم الصاروخي الذي أسقط "الطائرة المسيرة المعادية". وأظهر التسجيل القصير صاروخا ينطلق من البر ثم انفجارا في السماء.

وكالة الجمهورية الإسلامية نقلت عن قائد قوات الدفاع الجوي علي رضا صباحي قوله "إن هذه الخطوة الحازمة التي تمثلت بإطلاق صاروخ جاءت ردا على اختراق طائرة أجنبية مسيرة معادية للمجال الجوي للبلاد حيث تم تدمير الطائرة في ظل اليقظة الكاملة للشبكة الشاملة للدفاع الجوي للبلاد قبل وصولها إلى أماكن حساسة".

قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية ذكرت أن "أهالي ميناء الإمام الخميني سمعوا صوت إطلاق الصاروخ من ميناء الإمام فجر اليوم".

وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق أن الجيش أسقط طائرة مسيرة فوق مدينة ماهشهر الساحلية المطلة على الخليج في إقليم خوزستان من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

لم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أو المنافذ الإخبارية ما إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية أو البلد الذي جاءت منه.

القيادة المركزية الأمريكية تنفي إسقاط مسيرة

القيادة المركزية الأمريكية نفت في بيان اليوم إسقاط أي طائرة مسيرة تابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون)، وذلك عقب تقارير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أفادت بأن القوات الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة أجنبية.

قالت القيادة المركزية على تويتر "التقارير التي تزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة. إذا أُسقطت طائرة مسيرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية فإنها ليست من عتاد وزارة الدفاع".

وأحجمت إسرائيل عن التعليق وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "نحن لا نعلق على أنباء وردت في وسائل إعلام أجنبية".

خلفيات