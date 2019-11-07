صربيا تستعد لشراء منظومة صاروخية روسية رغم التهديدات الأمريكية

تستعد روسيا لتسليم صربيا منظومة صاروخية مضادة للطائرات رغم تحذير الولايات المتحدة من فرض عقوبات على دولة البلقان في حالة شراء أسلحة روسية.

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" الأربعاء أن منظومة "بانتسير-إس" ستسلم إلى صربيا "خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقا للعقد الموقع" بين البلدين.

الإعلان يأتي رغم تحذير ماثيو بالمر، المبعوث الأمريكي الخاص لدول غرب البلقان، لصربيا الأسبوع الماضي من أن شراء الأسلحة الروسية قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.

بالمر قال في مقابلة مع محطة "ألسات إم" التلفزيونية في مقدونيا: "نأمل أن يحذر شركاؤنا الصرب من أي معاملات من هذا النوع".

في المقابل قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم الثلاثاء إن صربيا تشتري أسلحة دفاعية من الروس، وأنه يريد في الوقت نفسه تجنب أي عقوبات أمريكية "أو مواجهة مع أمريكا".

فوتشيتش أضاف في المقابلة أن "صربيا تسلح نفسها لأنها دولة حرة تحيط بها دول أعضاء في الناتو، ونريد أن نكون أصدقاء معها" مؤكدا أنه لن يسمح لصربيا "أن تكون ضعيفة كما كانت في التسعينيات" من القرن العشرين.

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