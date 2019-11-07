شيخ الأزهر أمام السيسي: النبي حذر من الظلم 3 مرات بخطبة الوداع

أكد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، على ما جاء في خطبة النبي محمد في حجة الوداع، من حرمة الدماء والأموال والأعراض، والتحذير الشديد من الظلم.

وشدد شيخ الأزهر خلال كلمته، صباح اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم 3 مرات في خطبة الوداع، كما حذر منه عشرات المرات في أحاديث نبوية شريفة.

أبرز تصريحات شيخ الأزهر:

عصمة الدماء وتحريم الظلم

الإسلام إذا كان هو دين التوحيد لخالص فهو بالقدر نفسه دين الإنسانية كلها والمساواة بين الناس.

هو دين الأخوة الإنسانية الجامعة، ودين عصمة الأموال والدماء والأعراض، ودين مقاصد أخرى خلقية أوجزها الرسول في خطبة حجة الوداع.

خطاب النبي في خطبة الوداع كان للناس كافة وليس للمسلمين فقط.

النبي كرر في خطبة الوداع التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض.

النبي حذر من الظلم وكرر التحذير منه 3 مرات خلال الخطبة، وذلك لأثره التدميري على الأفراد والأسر والدول والمجتمعات.

هناك 190 آية في القرآن و70 حديثا نبويًا شريفًا يحذرون من الظلم.

الرسول حذر من ظاهرة الثأر وآفة الربا والعبث بالزمان ودورات الشهور وترتيبها.

ماذا فعل المسلمون؟

أمة الإسلام هي أول من خرج عن هذا الدستور الأخلاقي، وعندما ضرب به عرض الحائط غرقت الأمة بدمائها وأموالها وأسرها في مستنقع من الفوضى والهوان ما جعل بأسها بينها شديدًا.

مبدأ التكافل والتعاون أسس بناء وقوة كل مجتمع، والمجتمعات التي تستبدل ذلك بالصراع والتسلط والتفتت والانقضاض على مقدرات الآخرين لا مفر لها من الانحلال ثم السقوط.

رأينا في جيلنا كيف سقطت حضارات كبرى اتخذت من مبدأ الصراع فلسفة لنهضتها في السياسة الاجتماع والاقتصاد فما لبثت عامها السبعين حتى كانت حبرًا على ورق وكذلك الحضارات التي تتغنى اليوم بالمبادئ نفسها ستلقى المصير ذاته.

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