تفاقم أزمة المياه في مصر مع تعثر محادثات سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020

Just had a meeting with top representatives from Egypt, Ethiopia, and Sudan to help solve their long running dispute on the Grand Ethiopian Renaissance Dam, one of the largest in the world, currently being built. The meeting went well and discussions will continue during the day! pic.twitter.com/MsWuEBgZxK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019