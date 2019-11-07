تفاقم أزمة المياه في مصر مع تعثر محادثات سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020

التفاصيل

في بيان مشترك صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين محادثات لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير كانون الثاني لتقييم مدى تقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.

قال الوزراء ومنوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في البيان "أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومرن ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأسيس عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015".

Just had a meeting with top representatives from Egypt, Ethiopia, and Sudan to help solve their long running dispute on the Grand Ethiopian Renaissance Dam, one of the largest in the world, currently being built. The meeting went well and discussions will continue during the day! pic.twitter.com/MsWuEBgZxK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019

مخاوف مصرية

تخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تراجع إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل الذي تعتمد عليه بالكامل تقريبا.

تقول إثيوبيا إن السد الذي سيولد الطاقة الكهرومائية، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، مهم لنموها الاقتصادي.

سيعقد وزراء المياه في الدول الثلاث أربعة اجتماعات في واشنطن بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، حسبما أفاد البيان المشترك.

قال البيان "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فإن وزراء الخارجية يتفقون على ضرورة تفعيل المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015" وتتطلب مثل هذه الخطوة وسيطا دوليا للمساعدة في حل النزاع.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاجتماع الذي عقده مع الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية مضى بشكل طيب.

في بيانهم المشترك، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث "أهمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق".

سد النهضة وتغير المناخ سببان رئيسيان لأزمة المياه في مصر

تفاقم أزمة المياه في مصر

من جانبها، تخشى من أن تسوء أزمة المياه فيها مع بدء إثيوبيا ملء خزان السد العملاق.

قال تقرير لرويترز" حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء".

يقول المسؤولون المصريون إن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليا نحو 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.

من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025. دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الذي تقول مصر إنه سيخفض منسوب المياه أكثر، غير أن إثيوبيا تقول إنها تأخذ احتياجات مصر والسودان من المياه في الحسبان.

في هذا الصدد فإن المخاطر عالية، ففي حين تراجع الحديث عن صراع فعلي بين البلدين، فإن مصر تعتبر السد تهديدا وجوديا قد يقضي على الزراعة ويهدد إمدادات الطاقة.

تستخدم مصر أكثر من 80 % من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

تحث الحكومة المزارعين على استخدام وسائل ري أكثر كفاءة وفاعلية وزراعة محاصيل ذات دورة زراعية قصيرة بما يستتبع استخدام مياه أقل، وتحاول كذلك إعادة تدوير مزيد من المياه، لكن إدارة المياه وأنظمة الري لم تصل للجميع.

تغير المناخ