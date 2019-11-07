العراق.. ضحايا برصاص الأمن والعصيان المدني يوقف ميناء عن العمل

أفادت مصادر طبية، الخميس بمقتل 4 متظاهرين، بإطلاق نار بالقرب من تجمعاتهم في جسر الشهداء المؤدي للمنطقة الدبلوماسية، وشارع الرشيد بالعاصمة العراقية بغداد.

تزامن ذلك، مع إعلان المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، صدور أوامر حكومية باعتقال من يقطعون الطرق في بغداد، والمحافظات العراقية.

ضحايا مدنيون

ذكرت مصادر طبية وأمنية، أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا، وأصيب أكثر من 35 آخرين بإطلاق نار وسط بغداد.

أكدت المصادر استخدام قوات الأمن، الذخيرة الحية، لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة في مناطق عدة.

كشف صحفيون ونشطاء، عن مقتل طبيب برصاص الأمن، خلال قيامه بإسعاف أحد الجرحى، وتداولوا مقطعا مصور يظهر الحادثة.

أكد ناشطون أن الأمن العراقي، أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، في شارع الرشيد أثناء محاولته إزالة الحواجز التي تغلق الشارع.

لا يزال مئات المحتجين يعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد، ويتوقع انضمام الآلاف إليهم بحلول ساعات المساء، حسب ناشطين.

يمثل قرار اعتقال من يقطع الطرق، تصعيداً من جانب الحكومة، قد تنجم عنه صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وفق مراقبين.

يقطع المحتجون العراقيون، عشرات الطرق في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، في مسعى لفرض عصيان مدني والضغط على الحكومة لتقديم استقالتها.

https://twitter.com/thestevennabil/status/1192397506274975744?ref_src=twsrc%5Etfw

توقف ميناء حيوي

مسؤولو ميناء أم قصر، أكدوا أن عشرات المحتجين، أغلقوا مدخل ميناء أم قصر العراقي، بعد ساعات فقط من استئناف العمل فيه.

توقف العمل في أم قصر لأكثر من أسبوع، بعد أن أغلق متظاهرون الطرق الموصلة إلى الميناء، الواقع جنوب البلاد.

لم يفصح مسؤولو الميناء عن السبب وراء رحيل المتظاهرين في وقت سابق، قبل عودتهم وإغلاقهم مدخل الميناء مجدداً.

تقول الحكومة إن قطع الطرق المؤدية إلى الميناء منذ أكثر من أسبوع كلفت الدولة خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار.

تحذير من كارثة

توقف ميناء أم قصر عن العمل، أدى لتعطل عمل الشاحنات الناقلة للوقود، ما تسبب بنقصه في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

قال مسؤولون بقطاع النفط، إن المصفاة في ميناء أم قصر، كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية.

أضاف مسؤولون، أن نحو تسعين ألف برميل، من النفط الخام، لا تزال عالقة في أحد حقول شمال العراق، بسبب قطع الطرق .

يعتمد العراق بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط، كمصدر لتمويل ميزانيته، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد.

جثمان أحد القتلى الذين سقطوا في المظاهرات الاخيرة في العراق (رويترز)

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