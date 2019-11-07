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سياسة|مصر

السيسي: لم أكذب طوال حياتي ولم أكن أنوي الترشح للرئاسة

7/11/2019

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "زهده" في السُلطة، قائلا إنه طلب من عدلي منصور أثناء رئاسته المؤقتة للبلاد، الترشح مرة أخرى بينما يبقى هو وزيرا للدفاع لكن منصور رفض.

وأكد السيسي خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس، أن ما حدث في 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013، لم يكن بهدف الوصول إلى الرئاسة، مشددًا على أنه لم يكذب أبدًا طوال حياته.

أبرز تصريحات السيسي:
التفويض
  • ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو 2013 لم يكن بهدف الوصول إلى الرئاسة.
  • طلبي للتفويض يوم 24 يوليو 2013 كان لأن منهج الآخرين هو إما أن يحكموا أو يقتلوا.
  • طلبت لشهور من عدلي منصور أن يترشح للرئاسة وأن أبقى في منصبي كوزير للدفاع لكنه رفض. كلنا زاهدون في السلطة.
  • القريبون مني يعرفون أنني لم أكذب طوال عمري حتى أثناء وجودي في منصب سياسي.
مواقع التواصل
  • في مواقع التواصل الاجتماعي الكذب يحدث كل يوم.
  • هناك تجنيد لبعض الأشخاص من خلال شبكات التواصل.
  • القضية ليست حماية النظام ولكن الدولة.
  • أثق في نصر الله القريب لمصر وشعبها وفي تحقيق آمالنا بوطن متقدم.
  • ما جاء في القرآن والسنة يمثل عناوين عامة يمكن أن نستخرج منها السياسات.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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