الأسيرة الأردنية هبة اللبدي تروي مأساتها في سجون الاحتلال [فيديو]

قالت الأسيرة الأردنية المحررة هبة اللبدي إنها عانت خلال فترة اعتقالها التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال لقائها مع برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر.

وأضافت اللبدي إن الأسيرات المقدسيات والفلسطينيات يعشن أوضاعا إنسانية مزرية داخل سجون الاحتلال.

أبرز ما قالته اللبدي

تم إيقافي في 20 من أغسطس/آب من دون إبداء أسباب خلال عبور عبر معبر الكرامة.

كنت في زيارة مع أمي وخالتي.

حبسوني في غرفة في المعبر قبل أن تأتي قوات الاحتلال لاقتيادي لمنطقة عسكرية.

قوات الاحتلال فتشوني تفتيشا ذاتيا 4 مرات وتم تفتيش هاتفي المحمول وأغراضي.

قوات الاحتلال قيدوا يدي وقدمي وربطوا غمامة على عيني.

التعامل معي كان عدوانيا منذ اعتقالي.

فتشوني عارية في غرفة بعنف.

جرى التحقيق معي وأنا مكبلة اليدين خلف ظهري.

التحقيقات استمرت معي حتى ساعات الفجر.

التحقيقات استمرت لمدة 35 يوما.

جرى نقلي بين سجون مختلفة للاحتلال.

مررت بفترات صعبة جدا خلال فترة اعتقالي.

رأيت فظائع داخل السجون من أوضاع مزرية للأسيرات.

انهرت عندما رأيت أسيرة وقد احترقت يداها بالكامل.

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