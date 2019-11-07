اتهام موظفيْن في تويتر وأمريكي بالتجسس لصالح السعودية

أفادت شكوى قدمت يوم الأربعاء أن اثنين من الموظفين السابقين في تويتر ورجلا ثالثا من السعودية يواجهون اتهامات أمريكية بالتجسس لصالح المملكة.

وتتحدث القضية عن قيام الثلاثة بالبحث عن بيانات خاصة بمستخدمين وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل مكافآت.

سعوديان وأمريكي

بحسب لائحة الاتهام فإن الأشخاص الثلاثة كانوا ينفذون توجيهات مسؤول سعودي لم تكشف هويته، يعمل لصالح شخص أطلق عليه المحققون تسمية "عضو العائلة المالكة-1″، وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وزارة العدل الأمريكية قالت في بيان إن محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو وجّهت الاتهام إلى الثلاثة، وهم سعوديان وأمريكي، بالتجسس على مستخدمين لتويتر وجّهوا انتقادات للعائلة المالكة في السعودية.

أبرز ما ذكرته وزارة العدل الأمريكية:

المتهمون هم موظفا تويتر علي الزبارة وأحمد أبو عمو، بالإضافة إلى أحمد المطيري، وهو مسؤول تسويق على صلة بالعائلة المالكة.

المتهمون الثلاثة عملوا معا لصالح الحكومة السعودية والعائلة المالكة دون تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب، وذلك من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر.

كان بالإمكان استخدام هذه المعلومات للتعرف على مستخدمي تويتر الذين نشروا هذه المنشورات وتحديد موقعهم.

الشكوى تقول إن أبو عمو دخل مرارًا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية في أوائل عام 2015.

في إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب.

أيضًا دخل على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات تسهل عملية التعرف عليه شخصيًا.

الشكوى أفادت أن الرجلين حصلا على أموال ومكافآت أخرى منها ساعة باهظة الثمن مقابل المعلومات.

أما المطيري فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي تويتر.

أبو عمو اعتقل في سياتل بينما يوجد الاثنان الآخران في السعودية.

شكوى جنائية

النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون قال في بيان: الشكوى الجنائية التي كشف عنها الأربعاء تتّهم عناصر سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر.

أندرسون: قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأمريكية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا.

أندرسون: لن نسمح باستخدام الشركات الأمريكية أو التكنولوجيا الأمريكية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة.

تعليق تويتر

شركة تويتر قالت إنها ممتنة لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل.

بيان تويتر: ندرك إلى أي مدى قد يذهب الاشخاص السيئون في محاولتهم لتقويض خدمتنا.

تويتر: نتفهم المخاطر التي تواجه كثيرين ممن يستخدمون تويتر لمشاركة وجهات نظرهم مع العالم ومحاسبة من يتولون السلطة.

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