أردوغان: لدينا 4 ملايين لاجئ عدد كبير منهم يمكنهم الهجرة إلى أوربا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قد تضطر لفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى أوربا في حال عدم تقديم المزيد من الدعم الدولي.

أردوغان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة المجرية بودابست مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قال إنه "يوجد 4 ملايين لاجئ في بلادنا، عدد كبير منهم يمكنهم الهجرة إلى أوربا، ما لم نحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوربي".

أهم تصريحات أردوغان

الأوربيون لم يفوا بالتزاماتهم المالية تجاه اللاجئين في تركيا.

سواء جاء الدعم أم لا، سنواصل استقبال ضيوفنا لكن الى حد معين.

إذا رأينا أن هذا الامر لا يسير جيدا، فكما قلت سابقا، لن يكون أمامنا من خيار سوى فتح الأبواب.

وإذا فتحنا الأبواب، فأين ستكون وجهتهم.

موقف الاتحاد الأوربي من تركيا بعيد عن أن يكون بناء.

يجب ألا تكون علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي رهينة القضايا الثنائية مع بعض الدول الأعضاء فيه.

يجب فهم القيمة التي ستضيفها عضوية تركيا التامة في الاتحاد الأوربي بشكل جيد.

"الإرهابيون" مازالوا في المنطقة الحدودية مع تركيا ولم ينسحبوا بحسب الاتفاق مع أمريكا وروسيا.

اتفقنا مع الأمريكيين والروس على انسحاب المسلحين إلى أكثر من 120 كيلومترا من الحدود التركية مع سوريا.

الخطوة التي اتخذناها لإقامة المنطقة الآمنة لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم.

للأسف هناك بعض الشركاء الاستراتيجيين، يتواصلون مع قيادات "المنظمات الإرهابية" ويتضامنون معهم وهذا الأمر يحزننا.

قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني "إرهابي" ولا نوافق على طريقة تعامل الولايات المتحدة معه.

يجب مكافحة جميع أشكال "الإرهاب والإرهابيين" دون تمييز.

حظرنا دخول 76 ألف شخص من 151 دولة إلى بلادنا ضمن جهود "مكافحة الإرهاب" بينهم منتمون إلى تنظيم الدولة.

الإرهاب لا ينتهي بقتل قيادات المنظمات، فإن لم ننفذ ما يترتب على الشراكة الاستراتيجية، فإن الإرهاب الذي يضربنا اليوم، سيطال دولة أخرى بالغد.

اعتقلنا زوجة البغدادي و13 آخرين من المقربين إليه و1150 من عناصر تنظيم الدولة وجميعهم بأيدينا.

اشترينا منظومة إس-400 وانتهى الأمر، وإذا كانت الولايات المتحدة ستبيعنا منظومة باتريوت فيمكننا أخذها إذا كانت الشروط مناسبة.

سوريا

في وقت سابق الخميس قال أردوغان إن الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بتعهداتهما بإخراج المقاتلين الأكراد من المناطق السورية على الحدود مع بلاده.

الرئيس التركي قال إنه سيبحث هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عندما يجتمع معه الأسبوع القادم.

أهم ما ذكره أردوغان

"التنظيمات الإرهابية" لم تنسحب بعد من المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

ما زالت تنظيمات إرهابية تواصل هجومها علينا شمالي سوريا وما زلنا ننتظر جهود واشنطن لتطبيق اتفاقنا.

الأطراف التي وعدت بانسحاب التنظيمات الإرهابية من المنطقة الآمنة شمالي سوريا لم تف بوعودها.

واشنطن دولة مؤثرة ومؤسف أنها ترسل مساعدات لتنظيمات إرهابية وسأناقش ذلك وجها لوجه معهم.

الولايات المتحدة أرسلت لهم أكثر من 30 ألف شاحنة أسلحة ومعدات وذخائر.

استشرت السياسيين كافة بخصوص زيارتي لواشنطن وبعد مشاورات مطولة قررت الذهاب.

كان هناك تقييم بخصوص زيارتي لواشنطن ولكن بعد الاتصال الذي جرى مع ترمب أمس قررت المضي قدما فيها.

عملية نبع السلام كانت فرصة لنا لمعرفة الدول الصديقة من غيرها.

لن ننسى أولئك الذين قاموا بحماية الإرهابيين وفتحوا الأحضان للقتلة المأجورين ضد تركيا.

نجحنا في تحقيق أهداف عملية نبع السلام عبر ساحة المعارك ومن خلال الحوار.

اعتقلنا زوجة البغدادي ونجله وعددا كبيرا من المقربين منه.

نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل.

تم حظر دخول 76 ألف شخص إلى تركيا من تنظيم الدولة، وتم ترحيل 7550 شخصا، وهناك 1149 منهم في السجون.

أعدنا إلقاء القبض على 270 من تنظيم الدولة ممن هربوا من المعسكرات في سوريا.

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