عم الشرطي السوداني القتيل للجزيرة مباشر: جهات في النظام قتلت نزار بالسم

اتهم عم الشرطي السوداني القتيل نزار النعيم، جهات في السلطات السودانية بالمسؤولية عن قتل ابن أخيه، الذي كان شاهدا على فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

التفاصيل

صلاح الدين فرج الله، عم الشرطي نزار، قال في لقاء مع "برنامج المسائية" الذي يذاع على قناة "الجزيرة مباشر" إن نزار مات مسموما بعد أن تناولا مشروبا قدمه شخص كان برفقته في الحافلة خلال رحلة هروبه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

فرج الله قال إن نزار حكى لزوجته أن هذا الشخص اختفى تماما عن الأنظار بعد أن شرب العصير.

فرج الله أضاف أنه بعد تناول نزار للعصير بدأ في الشعور بالتعب وتقيأ دما ليذهب إلى المستشفى قبل أن يتحسن ويخرج منها.

عم نزار قال إن الآلام عاودته مرة أخرى قبل أن تفيض روحه.

فرج الله قال إن نزار كان لديه معلومات عن المتورطين في قتل المتظاهرين خلال فض الاعتصام في يونيو/ حزيران الماضي.

عم نزار قال إن ابن أخيه رفض المشاركة في قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة.

فرج الله أكد أن نزار كان مؤيدا للثورة وانحاز لها منذ أول يوم وأن الأمن كان يبحث عن نزار، الذي حاول الهرب منهم.

من أمام منزل المتوفي نزار النعيم بالثورة pic.twitter.com/K8QS643RHC — Wli (@wmuhaker) November 5, 2019