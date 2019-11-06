شهد فض الاعتصام.. وفاة "غامضة" لشرطي تشعل احتجاجات بالسودان

اندلعت احتجاجات بمناطق في مدينة أم درمان، غرب العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أنباء عن وفاة شرطي، كان شاهدا على فض اعتصام القيادة العامة للجيش، راح ضحيته المئات.

البطل نزار النعيم في تسجيل صوتي يتحدث فيه عن امتلاكه لمعلومات خطيرة تدين قيادات كبيرة .. pic.twitter.com/ll9nHLWZh0

لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير

نعي أليم

"ما ضرك لو أطفأ هذا العالم كله أضواءه في وجهك، ما دام النور في قلبك متوهجاً!"

ثم تأبى الكآبة إلا أن ترتسم على أعيننا من جديد، فقد فجعنا الموت في الثائر نزار النعيم فرج الله. الذي اختطفته أيدي المنون أمس الثلاثاء بالقاهرة.

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 6, 2019