سوريا.. ضحايا بقصف مكثف وخروج مراكز حيوية عن الخدمة

تسببت غارات روسية، اليوم الأربعاء، بمقتل مدنيين وخروج مستشفى للأطفال عن الخدمة في إدلب، كما أدى قصف مدفعي للنظام السوري، مساء الثلاثاء، لتوقف مركزين للدفاع المدني في ريف حلب.
وكثفت قوات النظام السوري وروسيا من قصفها لمناطق واقعة ضمن مناطق خفض التصعيد، موقعة ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء في شمال غرب سوريا.
إصابة ثلاثة مدنيين وخروج مشفى الإخلاص عن الخدمة في قرية شنان بريف إدلب الجنوبي فجر اليوم الأربعاء، نتيجة استهدافها بغارات جوية من الطيران الحربي الروسي، فرق الدفاع المدني أسعفت المصابين و أخمدت حريقا نشب في المكان وتفقدت أماكن الغارات.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/eZ4BPzFFek
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 6, 2019
كميرة مراقبة ترصد لحظات مرعبة…
لإستهداف مركز الدفاع المدني في عندان شمالي حلب من قبل قوات الاسد صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب بخروجه عن الخدمة دون وقوع إصابات في صفوف المتطوعين..
أكثر من ٧٠ ألف مدني كانوا يستفيدون من خدمات هذا المركز في الريف الشمالي.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/Zg831V2kyx
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 5, 2019
قتلت الطائرات الحربية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال وأصابت والدتهم بجروح خطيرة جرّاء استهداف منزلهم بغارتين جويتين في قرية الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/LwjhKLN2Qe
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 5, 2019
تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ـ #سورية
دائرة الإعلام والاتصال
05 تشرين ثاني، 2019
حول تصعيد النظام وحلفائه وجرائم الحرب المستمرة على إدلبhttps://t.co/e3MmaIkjBY #سوريا #إدلب #حلب #اللاذقية #روسيا #جرائم_حرب pic.twitter.com/dPzPgJvrpy
— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) November 6, 2019
استهداف منازل المدنيين في بلدة الجانودية شمال جسر الشغور صباح اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد، ما ادى لدمار كبير بممتلكات المدنيين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/Y7Z34bmRWl
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 5, 2019
خروج مركز الدفاع المدني عن الخدمة في مدينة عندان في ريف حلب، وتضرر عدة آليات نتيجة استهداف المركز بشكل مباشر من قبل قوات الأسد بعشرات القذائف المدفعية صباح اليوم.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/JP6q5XyoiP
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 5, 2019