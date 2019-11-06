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ترمب يتحدث عن مباحثات سد النهضة الإثيوبي.. ماذا قال؟

الولايات المتحدة استضافت مفاوضات حول سد النهضة
الولايات المتحدة استضافت مفاوضات حول سد النهضة
6/11/2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، أن الاجتماع مع ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان لحل النزاع الطويل حول سد "النهضة" الإثيوبي سار بشكل جيد.

محادثات سد النهضة
  • قال ترمب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "انتهيتُ للتو من اجتماع مع كبار ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أحد أكبر المشاريع في العالم، الذي يجري بناؤه حاليًا".
  • أضاف: "سارت الجلسة بشكل جيد، وستتواصل المناقشات على مدار اليوم".

أزمة السد
  • مؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد "النهضة" تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، يحتاج لوسيط، وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.
  • اكتسبت قضية السد زخمًا دوليًا في الأونة الأخيرة، كانت أبرزها اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، القيام بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.
  • إسرائيل كانت قد نفت صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته "اجتزئت من سياقها" ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.
  • تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
  • تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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