ترمب يتحدث عن مباحثات سد النهضة الإثيوبي.. ماذا قال؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، أن الاجتماع مع ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان لحل النزاع الطويل حول سد "النهضة" الإثيوبي سار بشكل جيد.

Just had a meeting with top representatives from Egypt, Ethiopia, and Sudan to help solve their long running dispute on the Grand Ethiopian Renaissance Dam, one of the largest in the world, currently being built. The meeting went well and discussions will continue during the day! pic.twitter.com/MsWuEBgZxK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019