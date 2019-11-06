بينهم سياح.. ثمانية جرحى بعملية طعن في جرش الأردنية [فيديو]

قال وزير الصحة الأردني إن ثلاثة سائحين مكسيكيين وسويسريا وأربعة أردنيين أصيبوا طعنا على يد رجل في مدينة جرش وهي مقصد سياحي رئيسي قرب آثار رومانية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ترقد على الأرض وهي تنزف وأخرى يبدو عليها الذعر الشديد وقميصها ملوث ببقع دماء.

عملية طعن

الوزير سعد فايز جابر قال الأربعاء: أربعة من المصابين جروحهم تتراوح من متوسطة إلى خطيرة بينما جروح الباقين طفيفة.

في وقت لاحق قال جابر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حالة المصابين بجروح خطيرة باتت الآن مستقرة وإن أربعة على الأقل سيخرجون من المستشفى اليوم الخميس.

الشرطة حددت هوية المشتبه به وقالت إنه يدعى محمد أبو طعيمة (22 عامًا).

الشرطة قالت إن أبو طعيمة يعيش في منزل مؤقت على أطراف المدينة قرب مخيم فقير للاجئين الفلسطينيين، حيث تنتشر البطالة بين كثير من الشبان في المنطقة.

https://twitter.com/moohanadbarakat/status/1192023708833132544?ref_src=twsrc%5Etfw

كان المتحدث باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أوضح أن شخصًا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش على الاعتداء بسكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام.

المتحدث قال في بيان أن بين الجرحى أيضًا، دليلًا سياحيًا أردنيًا وضابط صف من مديرية الأمن العام، أصيبا بجروح لدى محاولة القبض على المنفذ.

المتحدث أكد أنه تم على الفور إلقاء القبض على المهاجم، و"بوشرت التحقيقات معه".

لم يذكر البيان على الفور جنسية السياح المعتدى عليهم ولا مدى خطورة الإصابات أو دوافع الهجوم.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان شخصا اقدم ظهر اليوم في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي واحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج .. وقد القي القبض على الشخص وجاري التحقيق pic.twitter.com/qRncXhq0Kg — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) November 6, 2019

خلفيات

كانت مصادر قالت بالخطأ في وقت سابق أمس الأربعاء، إن ثلاثا من الضحايا إسبانيات. وأظهرت لقطات مصورة عن الحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو.

يعود آخر هجوم على سياح أجانب في الأردن إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 في الكرك جنوبي الأردن، وقد أوقع عشرة قتلى، بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن، و17 مدنيًا وأجنبيان، وتبنى تنظيم الدولة الهجوم.

مدينة جرش الأثرية تشهد حركة سياحية نشطة منذ بداية العام الحالي، وهي مشهورة بالآثار الرومانية.

عدد السياح الذين توافدوا على المدينة الأثرية بلغ عام 2019 الحالي 330 ألف زائر، وفق تصريحات مدير سياحة محافظة جرش فراس الخطاطبة.

شهد الأردن ارتفاعًا في عدد السياح الأوربيين خلال العامين الماضيين ويعتبره منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمانًا في الشرق الأوسط.

نادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في الأردن.

https://twitter.com/Arefalfayez_/status/1192037741636341762?ref_src=twsrc%5Etfw